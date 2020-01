MANDATc’est “Bien sûr, ça me fait du bien”, qui figurait à l’origine sur l’album du groupe en 1990 “Tarte aux cerises”, est présenté pour la première fois super Bowl publicité télévisée du plus grand détaillant américain Walmart. Surnommé “Famous Visitors”, le spot télévisé de 60 secondes qui sera diffusé pendant le jeu montre 12 personnages de films et d’émissions de télévision populaires qui “touchent la Terre” de “l’autre côté de la galaxie” pour collecter des produits d’épicerie et d’autres produits lors du ramassage sur le trottoir Walmart stations.

“Quelle meilleure façon de montrer la commodité hors du commun de Walmartservice de ramassage que le plus grand événement télévisé de l’année, ” Janey Whiteside, vice-président exécutif et directeur de la clientèle chez Walmart, a déclaré dans un article de blog. “Pour la toute première fois, Walmart diffusera une annonce pendant le Big Game avec l’aide de visiteurs familiers.

“Nous sommes ravis de montrer à des dizaines de millions de téléspectateurs qui se connectent au Big Game comment notre service de ramassage peut réinventer leur expérience de magasinage et ajouter du temps bien mérité à leur journée,” Côté blanc dit dans son blog.

“Tarte aux cerises” est MANDATest la version la plus connue et la plus vendue, ayant culminé au 7e rang du palmarès Billboard 200. L’album contient les succès “Tarte aux cerises”, “J’ai vu rouge”, “La Case de l’oncle Tom” et “Foi aveugle”.

MANDATdernier album de, “Plus fort et plus rapide”, est sorti en 2017 via Frontiers Music Srl. Le disque a été enregistré avec le producteur Jeff Pilson “Un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER et DOKKEN, entre autres – et a été mélangé par Pat Regan, sauf pour la chanson “Je pense que je vais rester ici et boire”, qui a été mélangé par Collier “The Wizard” de Chris (FLOTSAM ET JETSAM, DENT, DERNIER EN LIGNE).



