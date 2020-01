Surprise! Pixies sort un EP avec des chansons inédites des sessions ‘Beneath The Eyrie’

Après cela en septembre 2019 Pixies publiera son septième album studio, Sous les yeux, beaucoup d’entre nous pensaient qu’il faudrait attendre un temps considérable pour entendre quelque chose de nouveau du groupe. Cependant, il semble que l’attente sera presque nulle, car quatre mois seulement après le lancement de son label, le groupe dirigé par Black Francis a publié des thèmes inédits. Pour combattre le «lundi bleu»!

Il s’agit de Sous les démos d’Eyrie: Partie 1, un EP qui est déjà sur plusieurs plateformes de streaming et dans lequel Pixies inclus «Les bonnes œuvres de Cyrus», «S’il vous plaît ne partez pas» et «Chapel Hill», trois chansons inédites écrites par Black Francis et n’appartenant pas aux 12 titres qui composent ce panneau d’étude de Pixies.

Bien que le groupe n’ait pas révélé les raisons pour lesquelles ces pièces musicales ne faisaient pas partie de leur album, le titre de cet EP nous fait penser qu’il pourrait y avoir plus de chansons inédites de Pixies dans les prochains mois, puisque ce ne sont apparemment que la première partie des morceaux qui ne figuraient pas dans sa dernière plaque musicale.

Maintenant, étant donné que le groupe américain a visité notre pays en novembre 2018, tout indique que pour le moment rien n’indique que nous puissions écouter ces nouvelles chansons de Francis et compagnieDu moins pas vivre.

Et est-ce bientôt Pixies se lancera dans une tournée au Japon et en Europe, qui gardera le groupe très occupé jusqu’en septembre, période durant laquelle ils auront certainement une présentation avec Pearl Jam, à Hyde Park à Londres. Se pourrait-il que ce 2020 nous donne l’occasion de revoir le groupe américain?

Le son @PIXIES dans le Zócalo fermant les #SemanaDeLasJuventudes | Vidéo @lulurdapilleta pic.twitter.com/7S0ZZhRpk8

– Chilango (@ChilangoCom) 11 novembre 2018