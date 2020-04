Swae Lee, Nas et J Balvin se joindront au livestream «Music Lives» de 48 heures

Le week-end prochain, un événement de diffusion en direct massif de deux jours appelé Music Lives rassemblera plus de 35 artistes pour collecter des fonds pour le fonds de secours COVID-19 de MusiCares. Présenté par LiveXLive Media et TikTok, Music Lives commence le 17 avril et mettra en vedette Swae Lee, Nas, J Balvin, Arcángel et Curtis Roach. Entre les séries, la diffusion offrira des informations sur le coronavirus d’experts de premier plan, ainsi que des conseils sur la façon de rester en bonne santé mentale et physique pendant l’auto-isolement. Music Lives sera diffusé sur TikTok ainsi que LiveXLive.com et ses applications.

Parmi les autres artistes et DJs confirmés pour l’événement du marathon, citons Anitta, Brytiago, Gigolo y la Exce, The Funk Hunters, Tabi, DJ Bash, 10K.Caash, No Suits, Matoma, Maddy O’Neal, Dr Fresch, Big Gigantic, Elephante, Fonseca, Eladio Carrion, DJ Pope, Nik West, Stefan Benz, Trippie Redd et Kevvo, entre autres.

Le samedi 18 avril, Music Lives s’associera à un autre événement en direct – Un monde: ensemble à la maison. L’émission par excellence, qui soutient les travailleurs de la santé de première ligne et l’OMS, comprendra des apparitions de Billie Eilish, Paul McCartney, Eddie Vedder, Lizzo et Lady Gaga, qui ont aidé à organiser le concert mondial. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert co-animeront la spéciale.

Dans une déclaration officielle, Dermot McCormack, président de LiveXLive – une plate-forme pour les événements de streaming en direct – a déclaré: «Le monde, y compris l’industrie musicale, a été bouleversé au cours des six dernières semaines. La communauté et la connexion sont au cœur de la musique en direct et c’est notre mission avec Music Lives de mettre ce cœur au confort des foyers des gens du monde entier en cette période de «distanciation sociale». On ne sait pas combien de temps ces circonstances vont durer et ce festival de plusieurs jours et multi-genres peut devenir plus qu’un événement unique pour une longue période de programmation significative. Avec TikTok et ces artistes incroyables, nous unirons notre village mondial à la musique. “

Music Lives bénéficiera du fonds de secours COVID-19 de MusiCares, créé par la Recording Academy et sa fondation caritative affiliée, MusiCares, pour offrir un soutien direct aux membres de la communauté musicale les plus durement touchés par les annulations, les fermetures et les licenciements. ont eu lieu au milieu de la pandémie mondiale.

Pour plus d’informations sur Music Lives, visitez le site officiel.