Swamp Dogg recrute John Prine et Justin Vernon pour une nouvelle chanson: Listen

Le nouvel album de Swamp Dogg Désolé, vous ne pouviez pas le faire sortira le 6 mars, via Joyful Noise et Pioneer Works Press. Aujourd’hui, une nouvelle chanson est arrivée avec des voix de John Prine et de la guitare de Justin Vernon de Bon Iver. “C’est la première fois que je vois John depuis les années 60”, a déclaré Swamp Dogg dans un communiqué de presse. Écoutez «Memories» ci-dessous.

La nouvelle chanson suit “Sleeping Without You Is a Dragg”, qui mettait en vedette Vernon, Jenny Lewis et Channy Leaneagh de POLIÇA. Lisez le reportage de Pitchfork «Life, Death, and John Prine».

