Sweet Dreams Forever: Le jour où nous avons perdu Patsy Cline

Si les fans de rock ‘n’ roll venaient décrire l’occasion de Buddy HollyComme le jour de la mort de la musique, de nombreux adeptes de la musique country se sentent de la même façon vers le 5 mars 1963. C’était le jour où Patsy Cline a été tué dans un accident d’avion près de Camden, Tennessee, à seulement 30 ans.

Virginia Patterson Hensley, à sa naissance, était dans la meilleure forme de chant de sa vie lorsque l’accident l’a cruellement prise. Son premier succès sur Decca en 1957, notamment avec le chic «Walkin» After Midnight », avait été suivi d’une période de calme pendant laquelle elle ne figurait pas sur les palmarès nationaux depuis près de quatre ans. Mais à partir de 1961, elle était revenue à la mode avec certaines des chansons country les plus durables jamais faites.

Le n ° 1 frappe «Je tombe en morceaux‘ et “She’s Got You” et l’indélébile ‘Crazy’ ont été augmentés par une belle succession de singles tels que ‘When I Get Thru With You (tu m’aimeras aussi),’ So Wrong ‘et’ Leavin ‘On Your Mind’. Cette dernière version était en les tableaux du pays sur ce jour terrible où elle et ses collègues interprètes Cowboy Copas et Hawkshaw Hawkins ont perdu la vie.

Une tragédie à Nashville

Ironiquement, le crash a eu lieu deux jours après que Cline eut présenté pas moins de trois spectacles, en un après-midi et un soir, à Kansas City, au profit de la famille d’un DJ qui avait été tué dans un accident de voiture. Le lendemain des spectacles, le brouillard a empêché l’avion qui devait ramener la fête à Nashville de voler. Mais malgré les vents violents et les conditions météorologiques défavorables, ils sont partis en avion de l’aéroport de Fairfax le lendemain soir. L’avion Piper Comanche s’est écrasé à environ 90 milles de Nashville, dans une forêt près de Camden.

Patsy a été enterrée dans sa ville natale de Winchester, en Virginie, lors d’un service auquel ont assisté des milliers de ses fans. En quelques semaines, sa chanson «Sweet Dreams (Of You)» est sortie en single, revêtant une qualité élégiaque en souvenir de l’une des plus grandes stars du country.

Le Very Best of Patsy Cline peut être acheté ici.

FSuivez la liste de lecture officielle Patsy Cline Best Of.