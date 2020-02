«Sweet, Sweet Smile»: The Carpenters Go Country

L’époque musicale change en 1977, mais comme les charpentiers arrivés à leur huitième album studio, ils ont admirablement respecté leurs normes impeccablement élevées. Le résultat a été l’admirable Album de passage, et comme son troisième single a été publié, le 18 février 1978 a apporté une apparition de Richard et Karen sur la carte du pays avec “Sweet, Sweet Smile.”

L’album avait déjà offert deux 45s sous la forme du tempo à mi-temp ‘All You Get From Love Is A Love Song’ et du futuriste aventureux ‘Calling Occupants of Interplanetary Craft’. Les deux ont fait le top 40 américain et le premier a donné au duo un autre hit parmi les cinq meilleurs artistes contemporains. «Occupants» est devenu le dernier succès des Carpenters au Royaume-Uni, se classant également parmi les dix premiers au Canada et en tête du classement en Irlande.

«Sweet, Sweet Smile», une autre démonstration de la portée stylistique apparemment sans effort des frères et sœurs, a été écrite par Juice Newton, l’artiste country de Lakehurst, New Jersey, dont le plus grand succès reste à venir. Au début de 1982, elle atteindrait elle-même le palmarès country avec «The Sweetest Thing (I’ver Ever Known)», et avait trois autres n ° 1 en 1985 et 1986, et cinq autres dix premiers singles.

Newton et sa partenaire musicale Otha Young avaient écrit «Sweet, Sweet Smile» en vue de l’artiste qui l’enregistrait, mais son label, Capitol, était moins enthousiaste. Le manager de Juice connaissait Richard et Karen et leur a apporté la chanson; Karen, comme son frère l’a souligné plus tard, «a correctement pensé que ce serait bon pour nous», et ils en ont coupé la première version. Newton a finalement publié une version de sa collection Ultimate Hits en 2011.

Deux semaines après ses débuts au Hot 100 qui ont vu la chanson se bloquer au n ° 44, le Sweet, Sweet Smile des Carpenters est entré dans le palmarès des Hot Country Singles, grimpant jusqu’au n ° 8. Il a également atteint le n ° 7 de leur cadre plus familier de la charte contemporaine adulte.

