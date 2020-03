SXSW 2020 annulé en raison de problèmes de coronavirus

Au cours des derniers jours, plusieurs sociétés et artistes se sont retirés de la participation à SXSW 2020 en raison de préoccupations entourant le coronavirus. Maintenant, SXSW 2020 a été annulé, a annoncé le maire d’Austin, Steve Adler. “J’ai émis une ordonnance qui annule effectivement le sud du sud-ouest”, a déclaré Adler lors d’une conférence de presse aujourd’hui (6 mars). «Il n’y avait aucune voie à suivre pour atténuer suffisamment le risque pour protéger notre communauté.» La conférence de presse comprenait également des représentants de la ville d’Austin et du comté environnant. Trouvez cela ci-dessous.

SXSW a publié une déclaration officielle pour confirmer l’annulation. «SXSW suivra fidèlement les instructions de la ville. Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous », indique-t-il. “” Le spectacle doit continuer “est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu.” Trouvez la déclaration complète ci-dessous.

