SXSW 2020 est annulé – “Nous sommes dévastés de partager cette nouvelle”

La conférence SXSW 2020 a été annulée par les autorités de la ville d’Austin.

La conférence South by Southwest a suscité des critiques après que les organisateurs aient refusé d’annuler l’événement. De grandes entreprises comme Netflix, Apple, Facebook, Amazon et Twitter se sont retirées il y a plusieurs jours. Ce matin même, Digital Music News a annoncé que les trois principaux labels – Universal Music Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group – se retiraient également de l’événement.

Les responsables de la ville d’Austin ont déclaré que la décision avait été prise comme «une décision médicale et fondée sur les données». Les organisateurs de SXSW se disent dévastés que l’événement soit annulé – ils n’étaient pas disposés à le faire eux-mêmes.

«La ville d’Austin a annulé les dates de mars pour SXSW 2020 et SXSW EDU. SXSW suivra fidèlement les décisions de la ville », indique le communiqué.

«Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous. “Le spectacle doit continuer” est dans notre ADN, et c’est la première fois en 24 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons actuellement sur les ramifications de cette situation sans précédent », poursuit le communiqué.

“Pas plus tard que mercredi, Austin Public Health a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendrait la communauté plus sûre.” Cependant, cette situation a évolué rapidement et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. Nous nous engageons à faire notre part pour protéger notre personnel, nos participants et nos collègues austiniens », ont-ils déclaré.

Pour SXSW, l’annulation par la ville d’Austin leur donne une couverture au sol suffisante contre la responsabilité liée aux dommages d’annulation. Un état d’urgence est considéré comme un «cas de force majeure» ou une variante de celui-ci, ce qui en fait une décision venue de l’extérieur de l’organisation SXSW.

Le SXSW 2020 devait avoir lieu du 13 au 22 mars. C’est l’une des plus grandes conférences d’Austin – mais de nombreuses entreprises technologiques se sont retirées depuis longtemps.

Il y a maintenant 260 cas signalés de coronavirus, COVID-19, aux États-Unis. Il n’y a eu que 14 décès, la majorité se produisant dans l’État de Washington. Google ne prévoit plus d’accueillir une conférence Google I / O en Californie cette année. Facebook, Microsoft et TED envisagent tous des présentations télévisées à la place.

Pendant ce temps, les annulations d’hôtels montent en flèche alors que les prix des chambres autrefois principales deviennent largement disponibles. Cela se passait avant l’annulation officielle, avec le retrait de plusieurs sociétés. Juste avant l’annonce de l’annulation du SXSW, par exemple, l’hôtel très convoité et historique The Driskill proposait des chambres pour moins de 300 $. C’est un prix incroyablement bas pour SXSW, et auparavant, les chambres ne seraient jamais disponibles si près de l’événement.

South by Southwest a été fondé en 1987 pour exposer de nouvelles choses et présenter des groupes locaux. Il est depuis devenu une collection massive d’exposants qui chevauchent les industries du cinéma, des médias interactifs, de la musique et des jeux vidéo.