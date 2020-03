SXSW 2020 est annulé par le coronavirus!

Au cours des dernières semaines, des dizaines de concerts et festivals de musique ont été annulés sur tout le continent asiatique en raison de l’épidémie croissante de coronavirus dans le monde. Malheureusement – et comme prévu – le virus a trouvé un moyen d’atteindre le continent américain, et avec son arrivée, l’annulation des concerts, des festivals et des événements de masse commence. Sur les traces de l’Ultra Music Festival et de Tomorrowland Winter, SXSW 2020, le festival qui rassemble divers événements et conférences de films, de médias interactifs et de musique, qui ont lieu chaque printemps à Austin, au Texas, est officiellement annulé.

Comme tous les festivals, South by Southwest dépend de ses invités pour organiser la fête. Cependant, cette semaine, tout a tourné la tête aux organisateurs de l’événement. Premièrement, la courte application multimédia vidéo TikTok a quitté le navire pour les mêmes raisons que des sociétés telles que Netflix et Facebook finiraient par le faire. C’est pourquoi Steve Adler, le maire d’Austin, a annoncé aujourd’hui qu’au milieu d’un nombre croissant de retraites de conférenciers et de sociétés de renom, le festival n’aurait plus lieu.

Une mise à jour sur SXSW 2020. Veuillez lire notre déclaration complète ici: https://t.co/P56nF8KFmE pic.twitter.com/ouJPKM9GNy

– SXSW (@sxsw) 6 mars 2020

“J’ai émis un ordre qui annule effectivement le sud du sud-ouest”, a déclaré Adler. «Cette décision sera certainement un coup dur pour l’économie de la ville, car SXSW génère chaque année des centaines de millions de dollars en tourisme, vente de billets et autres sources de revenus. L’année dernière, le festival a recueilli 355,9 millions de dollars pour la ville d’Austin. », a déclaré SXSW Inc. Cette annulation marque la première de 34 ans d’histoire du festival. Une vraie tristesse pour tous les amateurs de technologie, de musique et de cinéma.

Cette nouvelle intervient après que l’inquiétude croissante au cours des semaines a été discutée quant à savoir s’il est prudent d’attirer près d’un demi-million de personnes dans une section concentrée du centre-ville du Texas en raison de l’augmentation de l’épidémie de coronavirus. Et encore plus parce que les cas de coronavirus américain. UU. Ils ont commencé à augmenter dans l’État de Washington, où jusqu’à présent 11 décès ont été signalés, et se sont propagés rapidement dans d’autres parties du pays, notamment en Californie et à New York.

Au cas où il n’y aurait aucune raison de l’annuler, des conférenciers de renom tels que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, se sont retirés avant l’annonce. Amazon, Apple et Netflix Ils ont dit qu’ils ne publieraient plus de nouveaux projets de films et de télévision dans l’émission, et d’innombrables entreprises, y compris des entreprises technologiques Facebook, TikTok et LinkedInet des organismes de presse comme CNN et Mashable, s’est également retiré avant cette nouvelle. Cette annulation est la deuxième dans le pays voisin après l’annulation du Miami 2020 Ultra.