SXSW est-il annulé pour cause de craintes liées aux coronavirus?

Jusqu’à présent, les organisateurs du SXSW 2020 ont refusé d’annuler l’événement malgré les inquiétudes croissantes concernant le coronavirus. Mais beaucoup de choses peuvent changer en deux semaines.

South by Southwest (SXSW) 2020 est à seulement deux semaines, et maintenant, alors que les craintes des coronavirus (COVID-19) envahissent les citoyens du monde entier, les organisateurs du méga festival ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de reporter ou d’annuler l’événement.

Dans un communiqué, les responsables du SXSW ont déclaré que même s’ils «voient une poignée d’annulations», ces chiffres ne diffèrent pas énormément de ceux des années précédentes. De plus, les planificateurs ont déclaré qu’ils travailleront à «prévenir la propagation des germes» en suivant les directives d’Austin Public Health, en plus de publier des mises à jour «si nécessaire».

Austin Public Health s’est adressé à Twitter et a répété que «personne dans le comté d’Austin / Travis n’a été testé positif au COVID-19». Les mesures prises par l’organisation pour empêcher la propagation des infections à Austin, en plus des mesures préventives pour les individus, ont également été détaillées.

Le SXSW 2020 devrait commencer le 13 mars et les invités devraient arriver du monde entier. Plus de 200 000 personnes ont assisté à l’événement de 2019, qui, comme les années précédentes, comprenait une multitude de célébrités et de personnalités du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et de l’industrie musicale.

D’autres événements très médiatisés, notamment Facebook F8 (qui devait démarrer le 5 mai) et le Mobile World Congress (qui avait été réservé pour le 24 février) ont été annulés par crainte de coronavirus, tout comme le Korea Times Music Festival. De même, le rappeur britannique Stomzy a regretté d’informer les fans que ses dates de tournée asiatique avaient été indéfiniment reportées.

Peu de participants potentiels se tournent vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration face à la réticence des organisateurs de SXSW à annuler, un utilisateur de Twitter écrivant “le risque pour notre infrastructure locale est trop grand” pour que le festival se poursuive.

Les infections à COVID-19 sont apparues pour la première fois en décembre dernier, à Wuhan, en Chine. Une évaluation peu claire de la situation de la part du gouvernement chinois aurait accéléré la propagation de la maladie. Des cas ont été confirmés dans plusieurs pays, la Corée du Sud ayant signalé environ 1 000 infections et l’Italie ayant signalé plus de 650 infections.

Plus tôt dans la journée, la première infection «communautaire» des États-Unis – un cas de coronavirus chez un individu qui n’avait pas récemment voyagé à l’étranger – a été signalée en Californie. Au total, 33 Californiens ont été testés positifs pour COVID-19, et selon le gouverneur Gavin Newsom, près de 8 500 personnes sont surveillées par des responsables de la santé.