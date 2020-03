SXSW est-il annulé? Twitter se retire des problèmes de coronavirus

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a officiellement abandonné SXSW en raison de problèmes de coronavirus. Pendant ce temps, près de 20 000 personnes ont demandé l’annulation de l’événement dans une pétition en ligne.

Le retrait de Twitter a été confirmé dimanche 1er mars à Digital Music News et fait partie d’une restriction de voyage plus large de la société. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, devait être un «conférencier vedette», bien que SXSW ait déjà retiré sa page d’événement de son site.

SXSW n’a pas répondu au retrait, bien que Twitter ait été très clair sur les raisons de l’annulation.

“Le 29 février, nous avons informé notre personnel et commencé à informer nos partenaires que nous suspendions tous les voyages d’affaires et événements non critiques”, a ensuite partagé Twitter dans un communiqué. «Cette politique entre en vigueur immédiatement et se poursuivra jusqu’à ce que l’Organisation mondiale de la santé ou les Centers for Disease Control jugent approprié de prendre du recul par rapport aux mesures de précaution en cas de pandémie ou lorsqu’un vaccin sera disponible.»

Plus tôt, nous avons signalé que SXSW résistait à tous les appels pour annuler l’événement. Au lieu de cela, les organisateurs de l’événement ont souligné une quantité plus élevée d’annulations de participants chinois et asiatiques, mais pas un retrait plus large. Bien sûr, l’annulation très médiatisée de Twitter change cela, bien que SXSW n’ait pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet.

Vendredi, SXSW a réaffirmé sa décision de ne pas annuler – mais cela pourrait changer dans les prochains jours.

“L’événement SXSW 2020 se déroule comme prévu”, a déclaré vendredi 28 février un communiqué publié sur le site Web de SXSW. «La recommandation de l’Organisation mondiale de la santé est que les voyageurs prennent les précautions habituelles, et nous intensifions nos efforts pour aider à prévenir la propagation de la maladie conformément aux recommandations d’Austin Public Health. Nous continuerons de surveiller la situation de près et fournirons des mises à jour si nécessaire. »

Ce matin (lundi), cette déclaration avait été quelque peu modifiée. La déclaration déclarative «show must go on» a été sensiblement supprimée.

«Mis à jour le 1er mars 2020. Concernant l’épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19): SXSW travaille en étroite collaboration au quotidien avec les agences locales, étatiques et fédérales pour planifier un événement sûr », a commencé la déclaration révisée. «À la suite de ce dialogue et des recommandations d’Austin Public Health, l’événement 2020 fait de la sécurité une priorité absolue.

Malgré le rappel, un porte-parole de SXSW a confirmé dimanche que l’événement n’était pas annulé.

L’année dernière, SXSW a attiré environ 417 400 participants, selon les organisateurs de l’événement. Quiconque a eu la chance d’assister au film, à la musique et au festival technologique comprend à quel point ce méga-événement est rempli – et cela vaut pour les salles intérieures et les rues bondées de la ville.

Pendant ce temps, des milliers de personnes demandent que SXSW et la ville d’Austin, au Texas, annulent le méga-événement sur les problèmes de santé.

Dans une pétition Change.org qui a commencé à prendre feu ce week-end, près de 20 000 personnes ont demandé l’annulation pure et simple de l’événement. Cela est probablement dû aux habitants, qui veulent éviter une réunion de masse dans leur ville natale.

«Je suis préoccupée par les centaines de milliers de personnes qui se rendront à Austin, au Texas, en mars pour le festival SXSW», a expliqué l’organisatrice Shayla Lee. «Je crois qu’avoir un événement comme celui-ci est irresponsable au milieu d’une épidémie.»

Plus à mesure que cela se développe.