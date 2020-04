SXSW fait face à un recours collectif après avoir refusé d’émettre des remboursements

Les détenteurs de laissez-passer en colère poursuivent South by Southwest (SXSW) pour sa politique stricte de non-remboursement. Jusqu’à présent, les organisateurs de SXSW ont refusé de restituer de l’argent pour le méga-festival annulé de cette année.

Deux candidats potentiels au SXSW 2020 – Maria Bromley du Massachusetts et Kleber Pauta du Colorado – ont déposé un recours collectif devant un tribunal de district américain d’Austin, au Texas. Bromley a dépensé près de 1700 $ pour son forfait SXSW 2020 et son plan de repas, tandis que Pauta a payé plus de 1000 $ pour avoir l’occasion d’assister à l’événement de 10 jours à Austin.

Au moment d’écrire ces lignes, les organisateurs de SXSW n’avaient pas répondu publiquement au procès.

Tout au long du mois de mars, Digital Music News a suivi les efforts acharnés de SXSW pour mener à bien son édition 2020. Cependant, le début national de la pandémie de coronavirus a incité des entreprises comme Amazon, Facebook, Warner Music et bien d’autres à se retirer, et en réponse à une commande de la ville d’Austin, le festival a finalement mis sur glace son événement 2020. La vitrine de divertissement devait avoir lieu entre le 13 mars et le 22 mars.

L’impact fiscal de l’annulation sur l’équipe et l’avenir de SXSW ne peut pas être sous-estimé. Le 10 mars, les responsables de l’événement ont annoncé qu’ils seraient forcés de licencier un tiers de leurs employés, quatre jours seulement après avoir confirmé l’annulation; même le statut du SXSW 2021 est mis en doute.

Les petits caractères du méga festival indiquent clairement que les remboursements ne seront pas accordés «en aucune circonstance», bien que les étudiants supérieurs du SXSW aient donné aux détenteurs de pass la possibilité de transférer leurs billets pour l’une des éditions des trois prochaines années.

Le cofondateur de SXSW, Nick Barbaro, a également indiqué que la police d’assurance de son événement ne couvrait pas les pandémies et les urgences sanitaires.

Ticketmaster, StubHub et d’autres plates-formes de billetterie sont confrontés à un examen public – et à des poursuites – sur leurs politiques de remboursement au milieu de la pandémie de COVID-19. En réponse au tollé généralisé, Live Nation / Ticketmaster a modifié ses conditions de remboursement et a lancé le plan de secours des billets.

Sur les réseaux sociaux, certains continuent d’exprimer leur mécontentement à l’égard de la politique claire de non-remboursement de SXSW. “C’est la fin de SXSW. S’ils avaient été intelligents, ils auraient effectué des remboursements au lieu de devoir désormais faire face à des frais de justice. Montre que c’est une organisation dirigée par la cupidité », a écrit un utilisateur.

Plus tôt ce mois-ci, SXSW et Amazon se sont associés pour diffuser des films qui devaient auparavant faire leurs débuts lors de l’événement 2020.