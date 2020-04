SXSW fait face à un recours collectif pour remboursement de billets

SXSW a fait l’objet d’un recours collectif au nom d’acheteurs de billets à qui aucun remboursement n’a été proposé après l’annulation du festival d’Austin, au Texas, en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

Selon les documents consultés par Pitchfork, la plainte a été déposée le 24 avril devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas Austin Division par les plaignants Maria Bromley et Kleber Pauta et accuse le festival de rupture de contrat et d’enrichissement sans cause. La poursuite prétend également que la politique de remboursement et de révocation du festival fait de ses propres conditions générales «un contrat d’option unilatéral inapplicable et illusoire qui permet à SXSW de vendre des informations d’identification, d’annuler le festival pour une raison ou une autre, et de conserver tous les paiements des clients tout en laissant les plaignants et la classe sans recours », qualifiant la politique de remboursement et de révocation de« illégale, inadmissible et inapplicable ».

SXSW 2020 était initialement prévu du 12 au 20 mars. Après un ordre émis par la ville d’Austin interdisant les grands rassemblements, le festival a été annulé le 6 mars. L’assurance de SXSW ne couvrait pas l’annulation et les organisateurs du festival ont annoncé qu’au lieu de remboursements, les détenteurs de billets et de laissez-passer se verraient proposer une inscription gratuite pour les éditions 2021, 2022 ou 2023 du festival, et une réduction de 50% pour une année supplémentaire. Bromley allègue également que l’e-mail de SXSW qui proposait de différer son badge pour l’utiliser pour le festival 2021, 2022 ou 2023 spécifiait que l’offre expirerait le 30 avril 2020.

Le 10 mars, la société mère de SXSW, SXSW LLC, a licencié un tiers de ses 175 employés à l’année.

