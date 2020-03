SXSW licencie un tiers de ses effectifs, déclare que l’événement 2021 est dans le doute

L’immense impact financier de l’annulation de la semaine dernière du SXSW 2020 a contraint les organisateurs du méga festival à licencier environ un tiers de leur effectif à temps plein. De plus, le SXSW 2021 est également mis en doute, selon le PDG Roland Swenson.

Auparavant, SXSW employait environ 175 employés toute l’année; ces personnes ont été chargées de planifier, d’organiser, d’organiser et de mettre en place l’événement de 10 jours, ainsi que d’aider à accueillir les quelque 400 000 participants qui participeraient à la vitrine d’Austin. L’année dernière, SXSW aurait rapporté plus de 350 millions de dollars à l’économie locale.

Les retombées fiscales pour l’entreprise elle-même n’ont laissé d’autre choix que de réduire les dépenses, comme cela a été réitéré dans un communiqué. Le message public a indiqué qu’en raison de l’annulation sans précédent et inattendue de la ville d’Austin, nous sommes dans une position inimaginable de réduction de nos effectifs.

Dans une interview au Wall Street Journal, le PDG Swenson a pris un ton incertain en ce qui concerne l’événement SXSW de l’année prochaine.

Il a noté que même si son entreprise avait une assurance, elle ne couvrait pas les dépenses liées à la maladie – ce qui signifie que les pertes ont gonflé et qu’il n’y a aucune perspective de remboursement à l’horizon. S’appuyant sur cette sombre réalité, Swenson a déclaré qu’il avait l’intention d’aller de l’avant avec SXSW 2021, mais qu’il serait difficile de trouver les ressources pour préparer et exécuter le méga festival.

L’annulation de SXSW s’est également manifestée par d’autres moyens. Les vols et les chambres d’hôtel à Austin ont chuté en raison des annulations massives, et une collecte de fonds a été lancée pour offrir une compensation et une promotion à ceux «dont la pierre angulaire est subventionnée par SXSW». Les restaurants, les entreprises et les vendeurs locaux sont allés jusqu’à vendre et échanger leurs excédents de nourriture et de boissons dans un groupe Facebook créé à cette fin.

D’autres événements et rassemblements majeurs ont été abandonnés au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours – et, à coup sûr, de la crainte considérable qu’elle provoque.

La Conférence sur les collisions, qui a attiré environ 30000 personnes en 2019, a annoncé la semaine dernière qu’elle passerait au numérique pour éviter d’exposer les participants au coronavirus. Et plus tôt dans la journée, les défilés bien-aimés de la Saint-Patrick à Boston et à Dublin ont été annulés par des responsables gouvernementaux.