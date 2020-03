SXSW refuse d’annuler. Ont-ils vraiment besoin de cet argent?

La ville d’Austin a déclaré qu ‘«aucune preuve» ne suggère que «la fermeture de SXSW… va rendre cette communauté plus sûre». Et malgré l’augmentation des annulations et des protestations, les organisateurs de SXSW restent résolus à maintenir le festival ouvert. Mais cela en vaut-il vraiment la peine?

La déclaration des responsables d’Austin fait suite à des jours de refus catégoriques de SXSW de fermer le méga-festival, malgré les annulations de couverture par Facebook, Twitter, Intel, VEVO, Mashable, TikTok et autres.

“Il est important pour nous de nous rappeler à ce stade que nous évaluons activement les rassemblements de masse sur une base quotidienne”, a déclaré Mark Escott, qui est le directeur médical par intérim et l’autorité sanitaire d’Austin Public Health. “Pour le moment, rien ne prouve que la fermeture d’activités Sud-Sud-Ouest ou d’autres activités rendra cette communauté plus sûre.”

L’année dernière, SXSW a accueilli plus de 400 000 participants dans un espace géographique relativement petit.

Quiconque a assisté au festival de musique, de cinéma et de technologie de plusieurs semaines sait que SXSW présente une foule dense, en particulier dans les lieux surpeuplés. Mais les rues populaires, en particulier la sixième rue et les environs du centre de convention d’Austin, sont également généralement bondées, ce qui rend presque impossible de contrôler la propagation d’une maladie contagieuse.

Peut-être plus important encore, SXSW a généré un avantage économique de 355,9 millions de dollars pour Austin en 2019 seulement. Cela seul peut expliquer pourquoi les organisateurs de la ville et du festival refusent obstinément de le fermer – ou même de le reporter.

Le maire d’Austin Steven Adler a en outre déclaré que SXSW n’avait aucune influence sur ses décisions concernant les coronavirus. Mais on ne sait pas qui a fait cette allégation. «Je veux que la communauté sache que ces décisions sont prises par nos professionnels de la santé et qu’aucune société, ni South By, ni personne d’autre n’a de siège à cette table», a déclaré Alder. “Parce que nous ne sommes motivés qu’en nous assurant de faire ce que nous pouvons pour assurer la sécurité de la communauté.”

Mais pour les résidents d’Austin et des environs, le risque semble totalement inutile. Mercredi après-midi, près de 50 000 personnes concernées ont signé une pétition demandant à SXSW d’annuler l’événement. Beaucoup vivent et travaillent à Austin, et auront du mal à éviter les foules de gens qui arrivent la semaine prochaine.

En réaction à ces protestations et retraits de ses plus grands bailleurs de fonds, SXSW passe maintenant à l’offensive.

Plus tôt dans la journée, le festival a commencé à réserver Google Ads contre des termes de recherche tels que “SXSW annulé”. “Le SXSW 2020 se déroule comme prévu”, déclare l’intercepteur Google Ad. “Veuillez suivre les informations concernant notre réponse à COVID-19 sur notre page d’informations sur les participants à COVID-19.”

Pendant ce temps, le festival annonce furieusement des célébrités de remplacement alors que des poids lourds comme Mark Zuckerberg et Jack Dorsey abandonnent. Ce matin même, le festival a déposé un long e-mail rempli d’annonces de dernière minute. On ne sait pas exactement combien d’argent a été distribué pour attirer les créneaux de dernière minute, bien que des b-listers comme Hillary Clinton et Andrew Yang aient rapidement été mis à l’honneur.

«South by Southwest… a annoncé d’autres ajouts de conférenciers et conférenciers à la programmation de la 34e édition de sa conférence annuelle, qui célèbre la convergence des industries de la technologie, du cinéma et de la musique», a déclaré le courriel ce matin. Les participants de dernière minute à haute puissance incluent également le producteur de Wu-Tang Clan RZA, Pharrell, Jon Platt et Chris Evans, entre autres.

Tim Ferriss, qui a annulé son apparition et sa participation à l’événement, a estimé que la tenue d’un festival avec des centaines de milliers de personnes est tout simplement irresponsable.

“Après mûre réflexion, j’ai annulé ma participation à SXSW”, a tweeté Ferriss plus tôt cette semaine. «J’adore SXSW, mais je ne crois pas que le nouveau coronavirus puisse être contenu, et je considère un événement international de plus de 100 000 personnes comme un énorme risque pour les participants et toute la ville, étant donné le nombre limité de lits en soins intensifs, etc.»

«D’après les données et les sources primaires, je pense que le SARS-CoV-2 arrivera à Austin. La vraie question est: les systèmes seront-ils prêts à le gérer? Si nous pouvons retarder la propagation à Austin et construire une capacité de test / traitement, nous avons un bon coup. 100 000+ visiteurs augmentent les chances que nous ne le fassions pas. »

Pendant ce temps, les événements majeurs sont annulés à un rythme croissant. Au moment de la rédaction de cet article, le Ultra Music Festival de Miami a été annulé. Et hier, Mariah Carey a annulé un concert à Honolulu, faisant craindre d’autres annulations basées aux États-Unis. Plus tôt, des méga-événements comme le Mobile World Congress en Espagne et le Salon de Genève en Suisse ont également été annulés.

Pendant ce temps, de nombreux détails sur le coronavirus lui-même et sa propagation restent flous. De plus en plus, les critiques pointent vers une variante pseudo-grippale qui ne tue que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est compromis (comme si ces personnes n’avaient pas d’importance). Mais peu importe à quel point ce virus est mortel ou dangereux, il semble incroyablement clair que le fait d’emballer des centaines de milliers de personnes dans une ville de taille moyenne augmentera presque certainement le taux d’infection dans la région.

Mais combien de personnes se présenteront réellement au SXSW 2020?

De nombreuses personnes et entreprises prévoient sans aucun doute d’y assister. Patreon est l’un d’entre eux: l’entreprise prévoit de distribuer des lingettes hygiéniques de marque aux participants. Mais les aéroports comme LAX de Los Angeles sont pratiquement vides de nos jours, ce qui soulève des questions sur le nombre de participants potentiels qui resteront simplement à la maison.

Peut-être que SXSW sera partiellement annulé à la fin – non pas par les organisateurs, mais par une foule de gens qui ont simplement décidé de ne pas y participer.

Tout cela soulève la question: est-ce vraiment la peine, SXSW?