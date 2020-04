Symphonie révolutionnaire «Eroica» de Beethoven: Guide du chef-d’œuvre

BeethovenLa Symphonie n ° 3 en mi bémol majeur, la Symphonie «Eroica», a changé le monde musical et est peut-être son œuvre déterminante. D’un coup, la musique orchestrale se déplace dans une autre dimension avec une largeur de conception et de fret émotionnel et va au-delà de tout ce dont on rêvait auparavant. Beethoven a initialement dédié sa symphonie «Eroica» à Napoléon – mais a retiré son nom dans une rage en entendant qu’il s’était fait empereur. La première représentation publique de la symphonie a eu lieu le 7 avril 1805 au Theater an der Wien à Vienne, en Autriche. Les réponses au travail ont été divisées au début, mais l’influence de la symphonie «Eroica» s’est étendue loin dans le futur.

L’histoire raconte que Ludwig van Beethoven a effacé la dédicace de sa Symphonie n ° 3, l ‘«Eroica», si fort qu’il a laissé un trou dans le papier. En fin de compte, un commentaire énigmatique est resté sur la page de titre: “Composé pour célébrer la mémoire d’un grand homme.” Les mots excisés avaient fait référence à Napoléon Bonaparte.

Beethoven vénéra Napoléon dans un premier temps pour les espoirs prométhéens de liberté et de changement qu’il inspira au lendemain de la Révolution française. Pourtant, lorsque l’ami du compositeur Ferdinand Ries lui a annoncé que Napoléon se couronnait empereur, la réponse du compositeur (comme l’a rappelé Ries) a été: «N’est-il donc, lui aussi, rien de plus qu’un être humain ordinaire? Maintenant, lui aussi va fouler aux pieds les droits de l’homme et ne se livrer qu’à son ambition! »

Cette désillusion a changé non seulement le dévouement mais aussi le destin artistique de la Symphonie n ° 3 de Beethoven. Lorsqu’en 1801-02, il commença à esquisser des idées pour un travail d’une ampleur et d’une ambition sans précédent, il se proposait de le faire entièrement programmatique et de porter le titre sans équivoque de Bonaparte. Au lieu de cela, comme Sinfonia Eroica, la référence est sublimée dans une impression plus large: s’il y a une révolution, c’est à l’intérieur de la musique elle-même. Ce fut le début de la période de composition «héroïque» de Beethoven, au cours de laquelle il entreprit de tracer «une nouvelle voie». Il n’y a aucune pièce qui démontre mieux son intention, ou la maîtrise avec laquelle il l’a réalisée.

La clé de la Symphonie «Eroica», mi bémol majeur, était alors considérée comme une tonalité humaniste et noble des «Lumières». Ici, il a été déterminé non pas par le premier mouvement, mais par le dernier, que Beethoven a basé sur un thème de sa musique de ballet pour Les créatures de Prométhée, également en mi bémol majeur. Faut-il identifier l’image de Prométhée (le Titan qui a volé le feu des dieux grecs sur le mont Olympe, l’a apporté à l’humanité et a été horriblement puni) avec Napoléon, Beethoven ou les deux? La référence est sans doute là pour une bonne raison. L’accord décrit qui ouvre la finale est un motif germinal à travers toute l’œuvre.

Le thème principal du premier mouvement est également basé sur celui-ci, avant que Beethoven ne tord la musique apparemment à contre-courant avec une inclinaison chromatique. Mais cette tournure illustre la nature entière de ce mouvement: chaque idée est continuellement en mouvement. Cela va bien au-delà de ce que l’on pourrait considérer comme une «forme de sonate», bien que ces éléments de conflit, de contraste et de développement soient certainement présents; c’est juste que le développement ne s’arrête jamais. Comme Jan Swafford le dit dans sa récente biographie du compositeur: «Ce sera de la musique sur le processus de devenir. Voici un autre élément à la fois abstrait et symbolique: le Héros qui aspire à quelque chose. Appelez cela la victoire; appeler ça venir dans le sien. “

Le deuxième mouvement est une marche funèbre; la grande question, cependant, est de savoir pourquoi. Napoléon lui-même était très vivant, au milieu de la trentaine (il avait un an de plus que Beethoven) et la plus sanglante de ses nombreuses campagnes militaires se déroulait à l’avenir. L’hypothèse courante que Beethoven imaginait la mort de son (alors) héros semble donc légèrement bizarre.

La marche funèbre était une tradition française qui s’est développée après la Révolution dans le cadre d’un nouveau style de musique de cérémonie, notamment grandiose mais populaire. Beethoven semble avoir développé une préoccupation particulière pour ce genre plutôt niche. Une partie de sa sonate pour piano op. 26, écrit en 1800-01, est consacré à des variations sur un thème intitulé «Marche funèbre pour la mort d’un héros». Le thème principal du mouvement d’ouverture de la Sonate pour piano op. 27 n ° 2, le ‘Sonate au clair de lune (achevé en 1801), contient un rythme caractéristique de nature étrangement similaire.

Que cela ait pour lui une signification personnelle au-delà d’un intérêt purement musical est discutable. Ce qui est certain, cependant, c’est qu’il avait commencé à devenir sourd lorsqu’il était dans la vingtaine – peut-être le résultat d’un type de typhus, peut-être l’otosclérose, peut-être autre chose – et en 1802, il a atteint le point de crise alors qu’il tentait de venir à termes avec la détérioration de la condition. Dans le soi-disant «Testament de Heiligenstadt», il écrivait à ses deux frères qu’il avait envisagé de se suicider: «Seul mon art me retenait… il me semblait impossible de quitter le monde tant que je n’avais pas fait naître tout ce que je ressentais était en moi. ” Il n’est peut-être pas trop fantaisiste de se demander si, lors de la marche funèbre de la symphonie, il a enterré son propre passé.

Le scherzo rend la musique à la vie, à l’air et à l’esprit – rebondissant comme Beethoven semble toujours le faire. Sa section trio présente un véritable trio: trois cors français livrant un ensemble ensoleillé, soulignant le fait que ce fut la première symphonie à en avoir demandé plus de deux.

Si Beethoven a éprouvé une fascination pour les marches funéraires, un autre genre lui a fourni une histoire d’amour à vie: le thème et les variations. Des premières œuvres de piano peu connues aux gigantesques Variations Diabelli op. 120, à travers de nombreux décors en format autonome et au sein de sonates et d’œuvres de chambre, la forme lui offrait des possibilités illimitées. Le dernier mouvement de la Symphonie «Eroica» reste l’un des exemples les plus extraordinaires. Il s’ouvre de façon squelettique, traçant un contour harmonique et rythmique dont le thème Prométhée n’apparaît que progressivement; Beethoven procède au développement des variations qui s’ensuivent en une grande finale bien structurée, pour un effet triomphant.

C’est dans le palais viennois du prince Lobkowitz (aujourd’hui musée du théâtre de la ville) que le compositeur dirigea la première représentation privée de la symphonie «Eroica» en août 1804. Ici l’intrigue s’épaissit. Rappelez-vous cette dédicace nettoyée? Le prince Lobkowitz, en tant que patron en chef, a reçu une dédicace de son propre usage privé et de plusieurs mois de l’œuvre avant qu’elle ne soit exécutée et publiée publiquement. Si vous pensez qu’il existe un conflit philosophique entre la dépendance de Beethoven à l’égard du patronage royal et sa passion pour la liberté et l’égalité, vous n’avez pas tort. Pourtant, considérez aussi que Beethoven avait même prévu de déménager à Paris avant que la désillusion avec Napoléon ne change d’avis; nous ne pouvons pas escompter le compte «Bonaparte» de Ries à la lumière d’un tel idéalisme.

La première représentation publique de la symphonie «Eroica» a eu lieu le 7 avril 1805 au Theater an der Wien, un nouvel opéra luxueux dans lequel Beethoven avait été compositeur en résidence en 1803-4 tout en écrivant la symphonie – littéralement en résidence, comme il a dû vivre dans un appartement sur place et composer un opéra (accroche ainsi un autre conte).

Les réponses au travail ont d’abord été divisées. Alors que les amis de Beethoven le considéraient dès le départ comme un chef-d’œuvre, certains commentateurs se sont plaints de la “durée sans fin de cette symphonie la plus longue et peut-être la plus difficile de toutes, qui épuise même les connaisseurs et devient insupportable pour le simple amateur”.

Bientôt, cependant, les musiciens qui devaient la jouer – toujours le groupe le plus difficile à satisfaire – le prenaient à cœur. À Leipzig en 1807, un rapport suggère: «L’orchestre s’était volontairement réuni pour des répétitions supplémentaires sans récompense, sauf pour l’honneur et la jouissance spéciale de l’œuvre elle-même.»

L’influence de la symphonie «Eroica» s’est étendue loin dans le futur, son impact étant incommensurable sur les compositeurs, Schubert à Berlioz à Wagner (Musique funéraire de Siegfried de Götterdämmerung) et plus tard Mahler. Le principe du «développement de la variation» était également une technique de composition Brahms et, en effet, Schoenberg. Dans cette symphonie, Beethoven a cherché une nouvelle voie pour lui-même; à la fin, il en a trouvé une qui a façonné la musique pendant un siècle.

