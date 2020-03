Symphonie X, chanteur Russell Allen et ex Nightwish Frontwoman Anette Olzon: vidéo lyrique pour la chanson “ Je ne te quitterai jamais ”

La vidéo lyrique officielle de la chanson “Je ne te quitterai jamais” de ALLEN / OLZON, le projet collaboratif de chanteurs progressifs de métal Russell Allen (SYMPHONY X, ADRENALINE MOB) et Anette Olzon (L’ÉLÉMENT NOIR, ex-NIGHTWISH), peut être vu ci-dessous. La piste est tirée de ALLEN / OLZONpremier album de, “Mondes à part”, qui a été publié le 6 mars via Frontiers Music Srl.

Allen et guitariste, auteur-compositeur et producteur suédois de renom Magnus Karlsson (PEUR PRIMAIRE, LA CHUTE LIBRE DE MAGNUS KARLSSON) a collaboré avec succès sur trois albums acclamés par la critique où Russell en duo avec le chanteur norvégien Jorn Lande. Après une pause dans leur collaboration sur lesdits albums, où l’ancien STRATOVARIUS guitariste Timo Tolkki intervenu et supervisé un album, Magnus est de retour au bercail, mais avec une nouvelle tournure excitante à la formule. Cette fois, Russell et Magnus accueillir nul autre que les incroyablement talentueux Olzon comme Allenest le partenaire vocal et propose un incroyable nouvel album en duo.

“Mondes à part” liste des pistes:

01. Ne meurt jamais



02. Mondes à part



03. Je ne te quitterai jamais



04. Et si je vis



05. Âme perdue



06. Aucun signe de vie



07. Une chance de plus



08. Mon ennemi



09. Qui vous êtes vraiment



dix. Cold Inside



11. Qui va m’arrêter maintenant

Programmation d’enregistrement:

Chant – Russell Allen, Anette Olzon



Guitares, basses et claviers – Magnus Karlsson



Tambours – Anders Köllerfors

Depuis la fin de son séjour de cinq ans avec NIGHTWISH en 2012, Olzon a sorti un album solo, 2014 “Éclat”, et formé L’ÉLÉMENT NOIR avec l’ancien SONATA ARCTICA guitariste Jani Liimatainen. Le premier album éponyme du groupe est sorti en 2017; un suivi, “Songs The Night Sings”, a été libéré en novembre.

Au cours des 14 dernières années, Allen – mieux connu comme le leader du groupe de metal progressif de longue date SYMPHONY X – a publié quatre albums collaboratifs acclamés avec le chanteur norvégien Jørn Lande (MASTERPLAN, AVANTASIA, JORN). Les trois premiers ALLEN / LANDE les communiqués ont été produits et écrits par Karlsson, avec le quatrième et le plus récent – 2014 “The Great Divide” – produit et écrit par Tolkki.

En décembre dernier, Anette commenté le ALLEN / OLZON LP, écrivant sur les réseaux sociaux: “C’est donc mon projet secret sur lequel j’ai fait allusion. Faire un album avec un chanteur aussi génial et polyvalent que Russell Allen est un honneur pour moi, et d’avoir Magnus Karlsson faire des chansons et jouer est aussi un honneur. “

Allen – qui a tourné avec ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN depuis 2013 – a récemment été blessé lors des répétitions pour TSOtournée annuelle d ‘hiver. Il devrait passer une grande partie de 2020 en tournée avec SYMPHONY X, qui fête cette année son 25e anniversaire.



