System Of A Down Bassist Shavo Odadjian lance un projet parallèle à North Kingsley

SYSTEM OF A DOWN bassiste Shavarsh “Shavo” Odadjian a lancé un nouveau projet parallèle appelé NORTH KINGSLEY. Le rejoindre dans le groupe sont Ray Hawthorne et Saro Paparian.

Shavo annoncé NORTH KINGSLEYla formation dans un Instagram poste le samedi 18 janvier. Il a écrit: “Je suis fier d’annoncer mon nouveau projet @northkingsley. La musique arrive bientôt !!! # nk2020 #systemofadown # 22red @ 22redla #northkingsley? @Armenkeleshian”

En ce qui concerne la façon dont il est venu avec le NORTH KINGSLEY Nom du groupe, Shavo a déclaré à Marijuana Retail Report: “Quand j’ai déménagé d’Arménie à LA, j’ai déménagé à North Kingsley Drive. C’était ma rue, c’est là que j’ai grandi et j’ai tout vu là-bas. J’ai commencé à faire du skateboard là-bas. J’ai été témoin de l’itinérance, des pauvres, de vous sais, j’ai remarqué des gangs. J’ai appris sur l’amitié. J’ai vu du sexe là-bas – il y avait des prostituées. J’ai grandi là-bas, donc cela signifie beaucoup pour moi. Donc quand je dis ce nom, c’est ma croissance, comment je suis devenu qui je suis , vous connaissez?”

NORTH KINGSLEYLa musique de Shavoc’est 22Rouge étiquette. 22Rouge est également le nom de sa marque de cannabis basée en Californie du Sud et de sa marque lifestyle, qu’il a lancée fin 2018.

Odadjian a parlé du symbolisme de la marque dans une interview au Marijuana Retail Report 2019. Il a dit: “Je suis né le 22 avril, j’étais marié le 22 mai, j’avais 22 ans quand SYSTEM OF A DOWN a été ramassé… je suis né avec 22. “La partie” rouge “de 22Rouge vient de Odadjianla synesthésie, un trouble qui relie des objets tels que des lettres, des formes, des nombres ou des noms de personnes à une perception sensorielle telle que l’odeur, la couleur ou la saveur. Un jour, alors qu’il réfléchissait à ce que pourrait être le nom de la marque, quelqu’un lui a demandé: “Alors, quelle couleur est deux?”, Et la marque est née.

<Shavo a exprimé à plusieurs reprises sa frustration face à l’absence d’un nouvel album studio de SYSTEM OF A DOWN. Le groupe n’a pas encore publié de suite à “Mezmerize” et “Hypnotiser”, sorti en 2005.



