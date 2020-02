System Of A Down Drummer: ‘Nous sommes un groupe très têtu et stupide’

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan a parlé à “Nuits Loudwire” hôte Toni Gonzalez à propos du bassiste Shavo Odadjianl’affirmation précédente de SYSTÈME avait écrit de la musique pour un nouvel album possible, et que c’était mieux que tout ce que le groupe avait jamais fait.

“Je ne sais pas si c’est la meilleure chose que nous ayons jamais écrite – nous ne l’avons pas terminée”, John m’a dit. “Personne ne peut vous dire que c’est la meilleure chose que nous ayons jamais écrite. Tout d’abord, qu’est-ce que cela signifie même?

“Jusqu’à ce que l’album soit terminé et sorti – ce que je ne pense pas qu’il sera jamais à ce stade – mais jusqu’à ce qu’il soit, je ne sais pas à quel point c’est bon ou mauvais. Nous allons faire quelque chose que nous suis fier de.

“Je suppose que Shavo signifie par là que nous sommes extrêmement fiers de la musique, mais, tout d’abord, rien n’est fini tant que les quatre membres n’y sont pas, et Serj [[Tankian, voix]n’avait rien à voir avec ça. Il n’était pas à ces répétitions, il n’était pas en train d’amener les chansons et de les travailler, de les écrire. Ce ne sont que des choses que nous avons faites en prévision du record, qui ne s’est jamais produit. Mais ils sont vraiment bons – je vais vous le dire. Beaucoup de potentiel dans ces chansons. “

A demandé si les membres de SYSTEM OF A DOWN avait déjà envisagé de suivre des séances de thérapie de groupe intensives pour les aider à résoudre leurs différends, John a déclaré: “Je pense que cela a été évoqué en 2006, mais cela ne s’est jamais produit. Cela aiderait probablement, simplement parce que vous avez quelqu’un qui n’a aucune motivation et aucun intérêt dans le jeu et qui peut regarder les choses d’un point de vue extérieur. Ils ‘ re également formé pour comprendre les choses et venir au fond des sentiments et tout ça. Mais je ne vois pas cela se produire non plus.

“Nous sommes un groupe très têtu et stupide. Et nous ne prenons pas nécessairement de décisions basées sur ce qui est le mieux pour tout le monde”, a-t-il poursuivi.

“Il y a beaucoup d’égoïsme dans ce groupe. C’est la réalité d’être des êtres humains, je suppose, dans une certaine mesure.

“Donc, non, je ne vois pas cela se produire. C’est malheureux.

“Je trouve très peu probable que SYSTEM OF A DOWN sera jamais enregistrer à nouveau. Et aussi triste que cela soit, nous n’avons jamais atteint notre potentiel, et je ne pense pas que nous y parviendrons jamais. “

le Tankiantenue en tournée a fait des tournées intermittentes depuis la fin de son hiatus en 2011, mais n’a pas encore enregistré de suivi de son “Mezmerize” et “Hypnotiser” albums sortis en 2005.

En 2018, guitariste Daron Malakian accusé publiquement Tankian de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankian répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec Malakian conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankian a écrit cela Malakian voulait contrôler SYSTÈMEdu processus créatif, prenez plus d’argent pour l’édition et soyez le seul membre du groupe à parler à la presse.

SYSTEM OF A DOWN fera équipe avec KORN et FOI PLUS pour deux spectacles au stade Banc Of California à Los Angeles, Californie en mai.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).