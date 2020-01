System Of A Down Drummer sur l’album solo de ‘Ces hommes gris’: ‘J’avais besoin d’une sortie pour mon énergie artistique’

John Dolmayan, le batteur de Prix ​​Grammylauréat, quatuor multiplatin de Los Angeles SYSTEM OF A DOWN, a annoncé son premier album solo, “Ces hommes gris”. Le LP de huit pistes, sorti le vendredi 28 février, est une collection éclectique de chansons repensées Dolmayan a été inspiré par de nombreux trajets entre Los Angeles et Las Vegas. “Ces hommes gris” présente des artistes invités spéciaux, y compris M. Shadows de AVENGED SEVENFOLD, Serj Tankian de SYSTEM OF A DOWN et Tom Morello de RAGE CONTRE LA MACHINE, entre autres, avec une grande partie de l’album enregistré à Dave Grohlc’est Studio 606.

“Pendant que je conduisais, je mettais la radio satellite et écoutais ce qui se passait”, explique Dolmayan. “Souvent, j’entendais quelque chose et je me demandais comment je jouerais ou l’arrangerais. J’ai en fait commencé à faire une liste d’une trentaine de chansons que je pourrais reprendre un jour. SYSTÈME Je ne faisais pas de musique à l’époque, mais j’avais besoin d’un débouché pour mon énergie artistique. J’ai donc réduit la liste et j’ai contacté certains artistes avec lesquels je voulais travailler. “

La liste des pistes de l’album se distingue par des rendus puissants de chansons notables telles que le premier single, “Esprit de rue”, une couverture animée du RADIOHEAD catalogue qui catapulte la chanson dans une nouvelle dimension avec M. Shadows de AVENGED SEVENFOLD au chant et un solo de guitare torride de Tom Morello. Jon Blistein de Pierre roulante c’est noté, “DolmayanLa couverture elle-même est une transformation complète de ‘Esprit de rue’, ce qui en fait un rocker d’arène plus grand que nature qui conserve toujours le même pathos que l’original. Le morceau se termine avec le bourdonnement délirant de Morellola guitare. “

“C’est de mon préféré RADIOHEAD album “, notes Dolmayan. “En termes d’approche, j’ai réfléchi à la façon dont cela pourrait John Bonham était là-dessus. J’ai essayé de canaliser ça un peu. C’était la première fois que je travaillais avec M. Shadows, et il l’a frappé hors du parc. À M est entré et a fait un fantastique solo de guitare. Pour tous ces éléments, nous les avons modifiés au point où ils sont devenus nos propres versions. “

D’autres pistes qui pénètrent dans un nouveau territoire sonore comprennent la refonte à haute tension de David Bowiec’est “Homme d’étoiles” qui rejoint Dolmayan avec SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian. DolmayanLa commande du tambour est également liée à Tankian sur un arrangement fougueux de TÊTES PARLANTES” “Route vers nulle part”.

“Puisque Serj est le chanteur de SYSTÈME, Je sais où sa voix va aller avant lui “, sourit Dolmayan. “Je joue de la batterie sur la mélodie. J’ai pu répondre à ce qu’il avait en tête. Il a fait un travail phénoménal sur les deux chansons. Il a le même élément décalé dans sa voix que David Bowie a fait, donc c’était un mélange parfait. Il a vraiment intensifié ‘Route vers nulle part’ aussi.”

Un tambour furieux remplit le feu d’une réinterprétation propulsive de Madonec’est “Pendu” avec de nouvelles paroles et “un bout de chapeau pour ‘Ohio’ par CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG. “La piste va d’un riff sauvage à une panne de discothèque scintillante devant un pont hypnotique porté par la superstar arménienne Sirusho sur le micro.

Sur une période de cinq ans, Dolmayan soigneusement assemblé ce qui allait devenir “Ces hommes gris” rejoint par James Hazleyon guitare, Tom Coppossela à la basse, et Danny Shouman sur les clés pour la majeure partie du projet. Choisir huit classiques divers du canon de la musique populaire, Dolmayan a enregistré ses pièces à Dave Grohlest légendaire Studio 606 et cordes personnellement arrangées à Jouets des masses.

Produit par John Dolmayan avec James Hazley, le titre de “Ces hommes gris” est né de conversations avec un ami proche, un ancien de l’US Navy S.E.A.L.

“Un de mes amis est un ancien Navy S.E.A.L., et il restait chez moi quand je faisais l’album,” Dolmayan dit. “C’est un gars très introspectif et une très bonne personne. Nous aurions ces longues conversations. Il m’a dit que les scellés essaieraient toujours d’être indescriptibles. Vous ne les remarqueriez jamais dans une pièce. En d’autres termes, ils étaient des” hommes gris “. ” Il a dit: “Ils sont un peu invisibles – comme un batteur.” Nous pensions que ce serait un excellent titre, car beaucoup de gens ne remarquent pas nécessairement le batteur, sauf en cas d’erreur. “

“Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont pris le temps de travailler là-dessus”, ajoute Dolmayan. “Les fans attendent depuis un moment et je ne peux pas attendre qu’ils l’entendent.”

“Ces hommes gris” liste des pistes:

01. Route vers nulle part (Couverture de TALKING HEADS avec Serj Tankian)



02. Homme d’étoiles (Couverture de DAVID BOWIE avec Serj Tankian)



03. Ce que je sais (Couverture de TWO DOOR CINEMA CLUB avec Jonathan Dorr)



04. Fuyez (Couverture de DEL SHANNON avec Franky Perez)



05. esprit de rue (Couverture RADIOHEAD avec M. Shadows et Tom Morello)



06. Pendu (Couverture de MADONNA avec Sirusho)



07. Beaux voleurs (Couverture AFI avec Jonah Perry Nimoy)



08. Rock Bottom (Couverture EMINEM)

Crédit photo: Greg Watermann