System Of A Down, Korn et Faith No More ajoutent un deuxième concert au Los Angeles Stadium

En raison d’une demande écrasante, SYSTEM OF A DOWN, KORN et FOI PLUS ont ajouté un deuxième spectacle au stade Banc Of California à Los Angeles, Californie. Les groupes se produiront désormais également sur place le samedi 23 mai – un jour après le concert de Banc Of California annoncé précédemment. CASQUE et CERCLES RUSSES apparaîtra également sur le projet de loi.

Les billets pour les deux spectacles seront en vente ce vendredi 7 février à 10 h, heure du Pacifique.

Les concerts de Banc Of California marqueront les premiers spectacles américains annoncés de 2020 pour les deux SYSTEM OF A DOWN et FOI PLUS.

SYSTEM OF A DOWN a fait des tournées intermittentes depuis la fin de son hiatus en 2011, mais n’a pas encore enregistré de suivi de son “Mezmerize” et “Hypnotiser” albums sortis en 2005.

SYSTEM OF A DOWN a joué quelques émissions en direct en mai dernier, y compris les premières places à Columbus, Ohio Temple Sonique festival et Chicago Open Air.

Le groupe donnera un certain nombre de concerts européens en 2020, y compris au Finland’s Provinssi et de l’Allemagne Bague Rock Am festivals.

En septembre dernier, KORNdernier album de, “Le néant”, a fait ses débuts au n ° 8 du palmarès Billboard 200 avec 33 000 unités d’album équivalentes gagnées (dont 29 000 en ventes d’albums) au cours de sa première semaine de sortie. KORN lié VAN HALEN pour les cinquièmes 10 premiers du classement parmi les groupes de rock; devant eux: LES PIERRES QUI ROULENT, avec 37, LES BEATLES (32) ou BANDE DE DAVE MATTHEWS (16) et SANTANA (16). “Le néant” est KORN‘s 14th Billboard 200 top 10 album.

“Le néant” a été libéré le 13 septembre via Roadrunner/Elektra. Le suivi des années 2016 “La sérénité de la souffrance” a de nouveau été produit par Nick Raskulinecz.

FOI PLUS a récemment annoncé ses premières performances live en cinq ans.

Les spectacles arriveront une demi-décennie après la sortie du célèbre album de retrouvailles du groupe, “Sol Invictus”.

FOI PLUS réunis initialement pour des tournées en 2009, douze ans après la publication de son précédent studio, “Album de l’année”, et a suivi avec les informations susmentionnées “Sol Invictus”.



En raison d’une demande écrasante, nous prenons le contrôle du Banc of California Stadium le vendredi 5/22 et le samedi 5/23. En vente générale pour chaque nuit: Demain, 2/7, à 10h00 PT. https://t.co/HeUhiLu71K. pic.twitter.com/xPj7WkjvUb

– System Of A Down (@systemofadown) 6 février 2020



