System of A Down Singer Serj Tankian parle au Parlement néo-zélandais du génocide arménien (vidéo)

Le jeudi 12 mars, Serj Tankian, le chanteur de Prix ​​Grammygroupe américain primé SYSTEM OF A DOWN, a expliqué comment le génocide arménien a personnellement touché sa vie lors d’un événement au Parlement néo-zélandais, organisé par Gareth Hughes MP en coordination avec le Comité national arménien de Nouvelle-Zélande (ANC-NZ). Des séquences vidéo de son discours peuvent être vues ci-dessous.

Tankian, un résident de la Nouvelle-Zélande, est le petit-fils de survivants du génocide arménien et est devenu célèbre en tant que SYSTEM OF A DOWN, qui a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde. Alors qu’il tournait toujours avec le groupe de hard rock, Tankian a également enregistré des succès en tant que musicien et chanteur solo, auteur-compositeur, compositeur de musique de film, multi-instrumentiste, producteur de disques, poète et activiste politique.

“Il est important que les gens soient conscients du génocide – le premier génocide du 20e siècle”, Tankian dit à Newshub. “Les États-Unis viennent de le reconnaître, la plupart – ou beaucoup de pays – l’ont reconnu, notamment la France, l’Italie, l’Union européenne, le Vatican, [and] Russie.”

Lors de l’événement au Parlement néo-zélandais, Tankian a été rejoint par un spécialiste du génocide basé en Australie Dr Panayiotis Diamadis, qui s’est également adressé au public composé de députés et d’autres dignitaires. Diamadis discuté de la façon dont les Néo-Zélandais sont venus en aide aux victimes des génocides arménien, assyrien et grec pendant la Première Guerre mondiale.

ANC-NZ a été rejoint lors de l’événement par leurs collègues de l’autre côté du fossé, le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU).



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).