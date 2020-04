System Of A Down’s John Dolmayan flotte sur les théories du complot sur l’origine du nouveau coronavirus: «J’ai une grande imagination»

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan a lancé quelques théories du complot sur les origines du nouveau coronavirus, y compris la suggestion que le virus COVID-19 a été créé dans un laboratoire.

Il n’y a pas eu de pénurie de théories du complot volant autour de la façon dont le coronavirus a été déclenché, comme par exemple que la pandémie est un canular perpétré par le Parti démocrate pour endommager politiquement Le président Donald Trump ou qu’il s’agit d’une arme biologique secrète déclenchée aux États-Unis par la Chine.

Dolmayan a offert ses réflexions sur la source du virus lors d’une toute nouvelle interview avec le “Livecast à injection de métal”.

Parlant de l’impact du coronavirus sur l’économie américaine et la population américaine dans son ensemble, John a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “Honnêtement, je pense qu’il y a beaucoup de points positifs qui peuvent en découler. Mais en fin de compte, ce qui m’inquiète vraiment, c’est que les gens seront financièrement très durement touchés. Je ne veux pas voir des taux de chômage élevés. J’ai une entreprise que je dirige. Nous avons 15 employés et je fais de mon mieux pour garder tout le monde au travail. C’est la seule chose qui vous préoccupe vraiment pendant des périodes comme cette.

“Je suppose que je n’ai pas aussi peur que les autres du virus lui-même”, a-t-il poursuivi. «J’ai l’impression que les êtres humains sont faits pour combattre les virus. Nous avons des systèmes en place dans notre corps pour lutter contre les virus.

“Il y a une chose positive, pour les pouvoirs en place, ça s’est débarrassé de beaucoup de gens qui protestaient très vite. Donc, je ne sais pas. Je remets en question des choses, et j’ai mes propres théories sur les choses, et les gens pensent Je suis parfois idiot pour ça. Mais j’ai aussi une grande imagination. “

Lorsqu’on lui a demandé de préciser à quels manifestants il faisait référence, Dolmayan a déclaré: “Eh bien, il y avait des manifestants à Hong Kong, il y avait des manifestants en France, il y avait des manifestants en Italie, au Liban, au Chili – il y avait des manifestations dans le monde entier, des gens exigeaient des changements de leurs gouvernements, et c’est juste un peu commode qu’il y ait un le coronavirus et toutes ces manifestations disparaissent.

“J’écris pour un passe-temps, et j’ai commencé à écrire ma propre bande dessinée qui sortira dans quelques mois environ, chaque fois que cette chose se clarifiera, donc j’ai une imagination active et je vois des profondeurs dans les choses et les raisons à l’intérieur des raisons et des trucs comme ça “, at-il expliqué. “Peut-être que je suis fou ou peut-être que mes philosophies ont un anneau de vérité pour eux, mais je pense juste qu’il y a des coïncidences intéressantes et des choses pratiques qui se produisent pour motiver les choses. La Première Guerre mondiale a commencé une tentative d’assassinat. Cette personne a-t-elle été assassinée par le des gens qui voulaient la guerre? Il y a juste des choses qui se sont passées dans l’histoire qui sont intéressantes qui sont difficiles à expliquer.

“De quoi ces virus sont-ils sortis? Ce ne sont pas des chauves-souris et de la merde comme ça”, a-t-il déclaré. “Les gens en Chine mangent de cette façon depuis des milliers d’années.”

Précisant sa suggestion selon laquelle le gouvernement chinois a lancé une campagne pour détourner sa responsabilité et déguiser sa responsabilité face à l’épidémie, John a déclaré: “Il n’y a rien que la Chine va faire dans les premières semaines pour empêcher les gens d’acheter et de consommer des produits chinois. C’est ma théorie – ils préféreraient que l’économie mondiale soit mauvaise que la seule économie chinoise. Parce que ce qui se passe si nous le pouvons” t obtenir nos produits de la Chine parce qu’il y a un arrêt en Chine? Ensuite, nous allons l’obtenir d’autres endroits – leurs concurrents. Et une fois que vous développez des chaînes d’approvisionnement à partir d’autres endroits, les gens s’habituent à travailler avec d’autres personnes, ils sont ne va pas nécessairement vouloir revenir travailler avec la Chine par la suite.

“Il y a tout un truc politique, mondial et financier que vous devez comprendre”, a-t-il ajouté. “Ils ne se soucient pas de la mort de quelques millions de personnes. Et je ne parle pas seulement de la Chine; je parle des gouvernements en général. Parce qu’ils doivent le regarder un peu comme une colonie de fourmis. C’est plus important pour que la colonie de fourmis survive que les membres de la colonie de fourmis, y compris la reine. C’est compréhensible, même si ce n’est pas amusant de penser aux choses en ces termes. “

Un récent rapport publié par Médecine de la nature a déclaré que la pandémie de coronavirus encerclant le globe était causée par un virus naturel, pas un virus créé en laboratoire. Une enquête menée par des chercheurs des États-Unis, de Grande-Bretagne et d’Australie a également révélé que le virus aurait pu passer de l’animal à l’homme bien avant la première détection dans la ville centrale de Wuhan, en Chine.

Des millions d’Américains sont confrontés à des ordres de séjour à domicile alors que le coronavirus continue de se frayer un chemin à travers les États-Unis.

Plus d’un million de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 52 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les autorités américaines ont exhorté à plusieurs reprises les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.