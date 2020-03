System Of A Down’s John Dolmayan publiera sa propre bande dessinée

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan a parlé à Le pouls de la radio à propos de sa prochaine bande dessinée intitulée Ascencia, qui arrivera en avril. Un fan de bande dessinée de longue date, Dolmayan a déclaré: “Il s’agit des choix que l’on ferait si on lui donnait la possibilité de vivre dans un endroit qui vous maintient immortel. Comme, qui trahiriez-vous? Qui foutriez-vous? Cela testerait votre fibre morale et testerait qui vous êtes en tant que une personne, vous faire tout remettre en question. C’est une épopée de science-fiction que je publie en série mensuelle. Je la publie moi-même, donc j’en suis très fière. “

Avant de rejoindre SYSTEM OF A DOWN, Dolmayan vendu des bandes dessinées pour gagner sa vie. Il est propriétaire de Torpedo Comics, une boutique haut de gamme avec des emplacements à Orange, en Californie et à Las Vegas, ainsi qu’une boutique en ligne.

Il y a trois ans, Dolmayan Raconté KSNV qu’il a commencé à traiter avec de petites conventions de cartes de baseball et de bandes dessinées basées à Los Angeles, faisant la navette dans les deux sens avec sa Chevy Beretta de 1988. À 25 ans, il gagnait 60 000 $ par an en vendant des bandes dessinées.

Dolmayan a sorti son premier album solo, “Ces hommes gris”, le 28 février. Le LP à huit pistes est une collection éclectique de chansons repensées Dolmayan a été inspiré par de nombreux trajets entre Los Angeles et Las Vegas. “Ces hommes gris” présente des artistes invités spéciaux, y compris M. Shadows de AVENGED SEVENFOLD, Serj Tankian de SYSTEM OF A DOWN et Tom Morello de RAGE CONTRE LA MACHINE, entre autres, avec une grande partie de l’album enregistré à Dave Grohlc’est Studio 606.

Les quatre membres de SYSTEM OF A DOWN ont donné des interviews au cours des deux dernières années au cours desquelles ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de s’entendre sur la façon de “progresser” avec un nouvel album, le suivi tant attendu de 2005 “Mezmerize” et “Hypnotiser”.

Crédit photo: Greg Watermann

