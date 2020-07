System of A Down’s Serj Tankian explique sa collaboration musicale avec le Premier ministre arménien

Dans une récente interview avec une personnalité de la télévision américaine d’origine arménienne Araksya Karapetyan, SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a parlé de sa collaboration avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan sur la chanson intitulée « Hayastane » (Hayastan est le nom arménien de l’Arménie). Interrogé sur l’origine de la piste, Serj dit (voir la vidéo ci-dessous): « Le [2018 Armenian] La révolution est arrivée, et le nouveau gouvernement est entré et le nouveau parlement est entré. Et quelques mois après la Révolution, j’ai ramené ma famille en Arménie avec moi, parce que quand j’y étais allé début mai 2018, je suis allé seul avec quelques amis, puis j’ai voulu reprendre ma famille. Et je traînais avec le Premier ministre, je lui parlais de différentes choses. Et je lui ai joué une chanson arménienne que j’avais écrite, ce qui était très triste. Il était basé sur mes expériences en 2017 lors d’une élection parlementaire truquée et j’étais allé avec un certain nombre d’amis artistes dans le cadre d’une organisation que nous avons créée, appelée Justice en Arménie. Et nous étions des mineurs – nous avons été formés pour être des moniteurs et aller de différents bureaux de vote et voir ce qui se passait. Et ce fut un voyage déprimant, parce que je suis rentré chez moi, «Rien ne change. Rien ne va changer. Ça va prendre encore 20 ans, comme tout le monde le pensait ‘- juste dans cet état profond de mal-être des choses. Et j’ai écrit cette chanson. Et il l’a écouté et il a dit: ‘Vous savez quoi? Nous avons tellement de chansons mélancoliques dans notre histoire. Beaucoup d’entre eux sont mélancoliques. Écrivons celui qui est positif et victorieux. Je suis comme: ‘Je suis avec toi. Tu écris les paroles, je fais la musique. Et nous n’en avons pas vraiment parlé après cela; Je pensais que c’était ça. Et puis un jour, il avait en quelque sorte écrit cette pièce, les paroles qui sont maintenant sur la chanson «Hayastane». Et je l’ai vu sur Facebook – une sorte de chose avec les paroles dessus, parlant d’Arménie. Et il l’avait posté ou quelque chose comme ça. Et puis il me l’a envoyé. Et je me dis: « Oh, c’est super. » Alors je me suis assis, j’ai attrapé ma guitare acoustique, j’ai travaillé dessus, je l’ai envoyée pour des notes, et nous avons juste [went] d’avant en arrière avec des notes jusqu’à ce qu’il soit fait. Donc nous avons essentiellement co-écrit la chanson, et c’était vraiment amusant, c’était vraiment cool. Donc, quand le truc COVID a commencé à se produire, j’étais en Nouvelle-Zélande; évidemment, il est en Arménie. Et je l’ai frappé. J’ai dit: «Je pense que la chanson est terminée. Devrions-nous faire une vidéo et la diffuser et peut-être donner les fonds à Mon pas? Et il a dit: «Quelle idée phénoménale. Je vous remercie.’ Et c’est ce que nous avons fait. «

Selon Serj, au Fondation My Step est un « organisme de bienfaisance incroyable qui dirige de nombreuses initiatives significatives en Arménie axées sur la santé publique, l’éducation, la culture, le bien-être social, l’environnement ainsi que d’autres secteurs dans le besoin, y compris la crise actuelle entourant COVID-19 ».

Tankian est le petit-fils des survivants du génocide arménien et est devenu célèbre en tant que leader de SYSTEM OF A DOWN, qui a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde. Alors qu’il tournait toujours avec le groupe de hard rock, Tankian a également enregistré des succès en tant que musicien et chanteur solo, auteur-compositeur, compositeur de musique de film, multi-instrumentiste, producteur de disques, poète et activiste politique.