System of A Down’s Serj Tankian sur Donald Trump: “ Le népotisme, l’égocentrisme et la stupidité à leur meilleur ”

SYSTEM OF A DOWN chanteur Serj Tankian a explosé Le président Donald Trump pour avoir affirmé que son administration avait “fait un sacré boulot” au milieu de la pandémie de COVID-19.

Mercredi (25 mars), Président Trump raillé contre les “fausses nouvelles”, disant à un journaliste “que vous n’auriez même plus de pays” sans le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche. Il a également déclaré que “certaines personnes” souhaiteraient que les États-Unis “n’ouvrent pas aussi rapidement – souhaiteraient que leur situation financière soit mauvaise, car ils pensent que cela ferait bien de me battre aux urnes”. Il a déclaré à un journaliste: “Il y a des gens dans votre profession qui aimeraient que cela se produise … il y a des gens dans votre profession qui écrivent de fausses nouvelles.”

Hier soir, Tankian a pris son Twitter partager un BBC vidéo de Atout», et il a inclus le commentaire suivant:« Népotisme, égocentrisme et stupidité à leur meilleur ».

Mercredi également, Atout a affirmé que les États-Unis intensifiaient leurs tests de dépistage des coronavirus et qu’ils avaient fait plus de tests sur une période de huit jours que la Corée du Sud n’en avait fait sur une période de huit semaines. Mais les critiques ont souligné que la population américaine est plus de six fois la taille de la Corée du Sud, ce qui signifie que par habitant, la Corée du Sud teste beaucoup plus de ses citoyens que les États-Unis.

Selon le Projet de suivi COVID site Web, 367 710 tests de coronavirus ont été administrés aux États-Unis depuis mercredi. La Corée du Sud, par comparaison, a effectué 357 896 tests.

Plus de 495 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 22 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



Népotisme, égocentrisme et stupidité à leur meilleur https://t.co/lEFeyi560T

– Serj Tankian (@serjtankian) 26 mars 2020



Mots clés:

System of a Down

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).