Système de Shavo Odadjian de Down sur la panique entourant le coronavirus: «Je pense que c’est la chose la plus stupide»

SYSTEM OF A DOWN bassiste Shavo Odadjian a rejeté la panique croissante entourant le coronavirus, le qualifiant de “la chose la plus stupide”.

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de “The Jasta Show” podcast, qui a été téléchargé le 15 mars mais apparemment enregistré au moins une semaine plus tôt, Odadjian a exprimé son scepticisme quant à la menace posée par l’épidémie de coronavirus, l’appelant “juste un rhume régulier” avec un taux de mortalité inférieur à celui de la grippe saisonnière.

Shavo a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je pense que c’est la chose la plus stupide … je pense que c’est boiteux.

“J’ai vu un médecin hier pour un simple examen”, a-t-il poursuivi. “Il possède la parole; c’est le sien. Quoi qu’il en soit, il me disait à quel point il était bouleversé par la façon dont les médias se concentrent sur une seule chose, et cela vous fait peur, ce qui se passe – c’est comme le contrôle par la peur. Mais il est, comme, le virus réel a en fait diminué en puissance et en force depuis qu’il a commencé avec toutes les morts qui se sont produites. Il est, comme, nous avons 50 fois plus de personnes contaminées par lui, mais nous avons 30 fois moins de morts. une certaine quantité qui a été contaminée et beaucoup en sont morts – comme peut-être 20%, 10%. Et maintenant, c’est, comme, 0,01%, et c’est surtout des gens dans des maisons de convalescence dans les années 80 et 90, ou des gens qui ont un système immunitaire faible Ce sont des gens qui mourraient de la grippe ou de tout ce qui pourrait se produire, ce qui arrive, par exemple, 27 000 à 57 000 par an aux États-Unis seulement – les gens meurent de la grippe et personne n’en parle… J’ai fait des recherches. parce que je suis, comme ‘Mec, pourquoi ces choses importantes deviennent ca nceled, comme South By Southwest [festival of music, technology and film in Austin, Texas], juste pour un rhume?

“Je sais que c’est effrayant – c’est effrayant d’avoir cette nouvelle chose, mais tous les deux ans, nous avons quelque chose de nouveau, mec”, a ajouté le bassiste. “Nous sommes passés de Zika à la putain de grippe porcine au SRAS à Ebola, de retour à ceci, de retour à cela … Et c’est, comme chaque fois qu’ils n’ont pas quelque chose, ils vont rapporter autre chose et dire: “Oh, souviens-toi de ça? N’était-ce pas effrayant? Eh bien, c’est de retour. Nous avons deux nouveaux cas.” Ooh, le monde panique, mon frère … “

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus est estimé à environ 1%. “C’est environ dix fois plus mortel que la grippe saisonnière”, Dr. Anthony Fauci, directeur du Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré dans un témoignage au Congrès le 11 mars.

Jusqu’à présent, COVID-19 a tué environ 12 700 personnes dans le monde et environ 285 aux États-Unis.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

La Californie a récemment estimé que plus de la moitié de l’État – 25,5 millions de personnes – recevrait le nouveau coronavirus au cours des huit prochaines semaines.

le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) a évalué son pire scénario à 1,7 million de décès dus au COVID-19 en Amérique.

