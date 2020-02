SZA et Justin Timberlake partagent la nouvelle chanson «The Other Side»: Écoutez

Justin Timberlake joue dans le nouveau film d’animation Trolls World Tour, et il est également le producteur exécutif de sa bande originale. L’une des chansons de la bande originale est «The Other Side», une collaboration entre Timberlake et SZA. Découvrez la vidéo futuriste ci-dessous.

“J’étais tellement ravi d’être invité à participer à ce projet avec Justin”, a déclaré SZA dans un communiqué. «Le processus créatif de travailler avec lui et l’équipe a été rempli d’une telle excitation. C’est une énergie que vous pouvez ressentir à la fois dans la chanson et le clip. “

En plus de «The Other Side», la bande originale du Trolls World Tour comprend des contributions d’Anderson .Paak, Haim, George Clinton, Mary J. Blige, Icona Pop, Ozzy Osbourne et Ludwig Göransson. Il devrait sortir le 13 mars via RCA.

Le dernier album de SZA, CTRL, est arrivé en 2017. Dans une nouvelle histoire de couverture de Rolling Stone, elle a fait le point sur son deuxième album tant attendu. Selon l’interview, elle a travaillé sur de nouvelles musiques avec Timbaland, Sia et Pharrell. La pièce décrit également son écriture “une chanson piège du point de vue de Joni Mitchell.” «La musique sortira cette année, c’est sûr», dit-elle. Lisez l’article complet sur Rolling Stone.

