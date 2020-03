Tame Impala coverea à Lady Gaga dans le premier concert de ‘The Slow Rush’

La tournée promotionnelle du dernier album de Tame Impala, The Slow Rush, a déjà commencé et a commencé avec tout. Le lundi 9 mars, il a vu Kevin Parker et compagnie monter sur scène pour donner un concert plein de surprises. Le groupe australien, entre autres choses, a osé un coverazo de Lady Gaga au goût de tous les fans des deux artistes.

La première moitié du concert des 20 rolas, qui comprenait “One More Year”, “Borderline” et “Posthumous Forgiveness”, tIl a également vu les débuts de Kevin Parker en direct sur “Perfect Illusion” de Lady Gaga. Cette chanson, Parker l’a écrite avec Gaga en 2015, qui sortira sur son album Joanne 2016. Ici vous pouvez voir du matériel enregistré par les heureux fans de ce moment spécial du premier concert de la présentation de The Slow Rush.

apprivoiser impala vient de jouer une illusion parfaite omg pic.twitter.com/mPZAC2cadf

– chris (@chrisvhayton) 10 mars 2020

Ce soir, comme prévu aussi a fait ses débuts en direct “One More Year” et “Posthumous Forgiveness” susmentionnés, ainsi que “Is It True” et “Glimmer”. D’un autre côté et arrivant comme de bonnes surprises, ils ont également débuté en live les chansons de leur album Currents 2015, “Reality In Motion” et “Past Life”.

. @ tameimpala ajoute «Perfect Illusion» à leur setlist de tournée! Gaga et Kevin Parker, le chanteur principal du groupe, ont travaillé sur la chanson en 2016. ✨ pic.twitter.com/cRm4h6POEI

– GAGA NOTIFY (@gaganotify) 10 mars 2020

Mieux encore, il y a de moins en moins d’avoir Tame Impala tirant au sort ce concert au Mexique. Les dates auxquelles Parker nous rendra visite seront le 19 mars au Foro Sol et les 20 et 21 mars prochains au festival Pa’l Norte dans le parc Fundidora. Ici, nous vous laissons la setlist de votre concert afin qu’ils peaufinent ces paroles qui ont encore besoin de leurs derniers ajustements:

SETLIST

“Un an de plus”

“Borderline”

«Réalité en mouvement»

«Pardon posthume»

“Alter Ego”

“Perfect Illusion” (couverture de Lady Gaga)

“Attente”

“Perdu hier”

“Éléphant”

“Respirez plus profondément”

«Rêves d’apocalypse»

«Vie passée»

“Nangs”

“On dirait que nous ne faisons que reculer”

«Nouvelle personne, mêmes vieilles erreurs»

“Est-ce vrai”

“Glimmer”

“Que ça arrive”

Encore

«Moins j’en sais, mieux c’est»

“Finalement”