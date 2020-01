Tame Impala devient une alliance dans la vidéo “Lost in Yesterday”

Sans aucun doute l’un des retours musicaux les plus attendus pour ce 2020 est celui de Tame Impala, cela fait presque 5 ans depuis la sortie de son dernier album. Heureusement pour tout le monde, Kevin Parker et compagnie ont annoncé la première de La lente ruée, Son quatrième disque à partir duquel nous avons déjà pu écouter des singles comme “Borderline”, “Patience”, “It Might Be Time” et “Posthumous Forgiveness”, mais sans aucun doute l’un des meilleurs était “Lost in Yesterday“.

En elle, Kevin Parker nous parle évidemment du passé, le surmontant et nous invite à embrasser ces moments avec amour ou à plat les laisser partir quand ils commencent à nous tourmenter, le tout au milieu de ces analogies complexes classiques qui sont toujours dans ses chansons et ses références aux films du culte comme Jour de la marmotte avec le grand Bill Murray.

Moins d’un mois après la première de son nouveau disque, Tame Impala vient de sortir le clip vidéo officiel de “Lost in Yesterday”, dirigée par les frères Kibbey et Corey Creasey –Meilleur connu sous le nom de Terri Timely–, qui a travaillé avec des artistes aussi divers que Modest Mouse et St. Vincent

On y voit Kevin Parker accompagné de plusieurs musiciens qui jouent comme alliance Quoi, comme dans le film avec Murray, ils sont pris dans une boucle temporaire. Au milieu du bodorium et à travers des plans identiques uniquement en changeant la temporalité, l’atmosphère passe de sombre et hostile à une véritable célébration bien qu’à la fin il y ait une torsion de l’intrigue assez intéressante.

The Slow Rush, le nouvel album de Tame Impala sortira le 14 février, au jour de l’amour et de l’amitié, mais alors que cette date arrive Découvrez la vidéo «Lost in Yesterday» ci-dessous:

N’oubliez pas que Tame Impala sera de retour à Mexico pour donner un spectacle épique au Foro Sol le 19 marsou, où ils présenteront The Slow Rush devant le public chilien et joueront des chansons de leurs trois derniers albums. Et pas seulement ça, Ils seront également accompagnés de MGMT et Clairo en tant qu’invités spéciaux. Si vous souhaitez acheter vos billets, vous pouvez le faire en cliquant juste ICI.