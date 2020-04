Tame Impala joue “On Track” pour lever des fonds contre le coronavirus

À l’heure actuelle, de nombreux artistes jouent depuis leur domicile, car la situation mondiale due au coronavirus ne leur a pas encore donné la chance de rejouer devant la foule, avec de nombreux concerts et festivals reportés ou annulés par la pandémie. Tame Impala faisait partie de ces groupes qui avaient prévu une énorme tournée pour promouvoir leur dernier album, The Slow Rush., et donc il a dû arrêter.

Mais alors que toute cette situation revient à la «normalité», Kevin Parker a tout fait pour que les gens aient des moments de distraction au milieu du moment tendu que nous traversons. Il a d’abord sorti une version intéressante de The Slow Rush, puis il a commencé à raconter des histoires sur les chansons qui proviennent de son dernier album et même a sorti une chanson avec Mike Skinner de The Streets.

Maintenant, il a décidé de rejoindre le combat contre les coronavirus depuis sa tranchée et avec ce qu’il sait le mieux, jouer. Il s’avère que Ce week-end, le concert de charité Music From The Home Front a eu lieu –Très semblable à One World: Together At Home–, auquel plus de 50 artistes australiens et néo-zélandais ont participé afin de recueillir des fonds pour des organisations qui luttent contre le coronavirus dans les deux pays.

Parmi tous les actes qu’ils ont présentés tout au long du spectacle tels que Tones And I, The Wiggles, Courtney Barnett et bien d’autres. Et sans aucun doute l’un des moments stellaires était quand Le cerveau de Tame Impala a été présenté devant les caméras uniquement avec une guitare acoustique et dans le confort de votre maison pour jouer “On Track”, l’une des chansons qui apparaissent dans son dernier disque.

Contrairement aux chansons que le groupe nous présente, avec beaucoup d’éléments comme des synthétiseurs psychédéliques et des riffs qui nous font voler, Ici, Kevin Parker a osé l’une des rares versions où l’on pourrait vraiment dire qu’il joue acoustiquementEh bien, cette guitare était juste suffisante pour nous exciter et pour des milliers de personnes en Australie et en Nouvelle-Zélande

Pour l’instant, les dates que le groupe australien avait programmées dans notre pays ont été déplacées en septembre, pour être exact, le concert qu’ils donneraient au monstrueux Foro Sol à Mexico aura désormais lieu le 10 septembre au même endroit avec ses deux invités spéciaux, Clairo et MGMT.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, voir ci-dessous Kevin Parker de Tame Impala jouant une version acoustique de “On Track” Pour collecter des fonds contre COVID-19:

Voir sur YouTube