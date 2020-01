Tame Impala, Lana Del Rey, le 1975 confirmé pour Bonnaroo 2020

Tame Impala, Lana Del Rey, Lizzo, Tool, Miley Cyrus et Vampire Weekend ont été confirmés pour être à la tête du festival Bonnaroo 2020.

Primus, Brittany Howard, Bassnectar, le 1975, Run the Jewels, Flume, Oysterhead, Tenacious D, Leon Bridges, Young Thug et Grace Potter dirigent également le 19e événement annuel, qui se déroule du jeudi 11 juin au samedi 14 juin. à Manchester, Tennessee.

Les billets – y compris l’admission générale, les options VIP et Platine – seront mis en vente le jeudi 9 janvier à midi HE via l’officiel Festival site Internet.

La gamme Bonnaroo 2020 comprendra également Glass Animals, Young the Giant, Dashboard Confessional, Megan Thee Stallion, Femi Kuti & Positive Force, Tipper, Jason Isbell and the 400 Unit, Bill Frisell, King Gizzard and the Lizard Wizard and DaBaby.

D’autres actes notables incluent Seven Lions, Flogging Molly, Rezz, Marc Rebillet, Altın Gün, un «Superjam» de Sylvan Esso Presents «WITH», Grand Ole Opry, Denzel Curry, Nelly jouant de la grammaire country, Slowthai, Nilüfer Yanya, The Struts, Kevin Gates, Big Wild, Oncle Acid & the Deadbeats, Mt. Joy and Pinegrove, ainsi qu’une représentation spéciale du 40e anniversaire de l’influent des Talking Heads Remain in Light du Jerry Harrison du groupe, du guitariste Adrian Belew et du groupe de funk Turkuaz.

La programmation 2019 de Bonnaroo comprenait Phish, Cardi B, Childish Gambino, Solange, Post Malone, Odesza, Kacey Musgraves, The National, The Lonely Island, Avett Brothers, Brockhampton, les Lumineers, Brandi Carlile et Walk the Moon, entre autres.

Fondé en 2002 par Superfly et AC Entertainment, Live Nation a acquis Bonnaroo en 2015 et a informé Superfly l’année dernière que le géant mondial des concerts exercerait une clause de rachat dans l’accord d’achat du reste du festival.

L’annonce de Bonnaroo fait suite à la confirmation de la semaine dernière de la gamme complète Coachella. Le festival californien, qui se déroule sur deux week-ends en avril, est cette année à la une de Rage Against The Machine, Travis Scott et Frank Ocean.