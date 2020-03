Tame Impala lance de nouvelles initiatives pour réduire l’empreinte carbone des tournées

Tame Impala s’est associé à l’organisation environnementale à but non lucratif REVERB pour réduire l’empreinte carbone de sa prochaine tournée mondiale.

Le groupe de Kevin Parker dévoilé sur Facebook que le partenariat les aidera à “réduire l’empreinte environnementale des tournées et à lutter contre le changement climatique”.

Tame Impala et REVERB se sont engagés à réduire leur empreinte carbone en «finançant des projets à travers le monde qui éliminent directement les gaz à effet de serre», selon le site Web de l’organisation.

La tenue australienne prévoit également de mener d’autres initiatives respectueuses de l’environnement sur la route: la nourriture non utilisée et les articles de toilette de l’hôtel seront donnés aux abris locaux tandis que le recyclage est encouragé dans les coulisses et dans les bus touristiques. Le groupe et l’équipage recevront également des bouteilles d’eau réutilisables.

Un éco-village REVERB sera également mis en place à chaque spectacle de la tournée, où les spectateurs pourront en apprendre davantage sur la campagne nonCHANGEit à but non lucratif. Les participants peuvent également se connecter avec d’autres organisations qui «ont un impact positif sur l’environnement au niveau local» et remplir leurs bouteilles dans des stations de recharge gratuites, entre autres initiatives.

La prochaine tournée est en soutien à Tame Impala vient de sortir son quatrième album studio, The Slow Rush. NME a qualifié le disque d ‘«écoute exaltante» dans une récente revue.

S’adressant récemment à Matt Wilkinson de Beats 1, Kevin Parker a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’avoir un autre écart de cinq ans entre les albums, comme il y avait entre 2015 et Cows The Slow Rush.

“À un moment donné, ça doit sécher, non?” Parker a dit quand on lui a demandé de ne pas vouloir perdre sa magie d’écriture de chansons. “Donc je suppose que vous devez juste en profiter et en tirer le meilleur parti possible. Ne t’inquiète pas, je te le promets [the next album] ça ne prendra pas cinq ans. “

Tame Impala a sorti The Slow Rush en février. Le groupe a prévu quelques dates sur la côte ouest ce mois-ci, mais une tournée nord-américaine complète à l’appui du nouvel album débutera le 29 mai à Chicago. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur toutes leurs dates à venir.

