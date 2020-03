Tame Impala lance une nouvelle version «imaginaire» de «The Slow Rush»

Sans aucun doute en ce moment, la musique est importante pour mieux faire face à cette situation complexe que nous vivons. Qu’il s’agisse de regarder les concerts en ligne que nombre de nos musiciens préférés organisent ces jours-ci ou simplement de jouer cet album que nous aimons tant ou que nous devons écouter à un autre moment, les chansons sont la clé pour oublier tout ce qui se passe et il semble que Tame Impala le sait aussi.

Il se trouve il y a quelques heures, Kevin Parker –Le cerveau derrière cet énorme projet– partagé avec nous tous un cadeau assez spécial qui tombe comme une bague au doigt pour ces jours où la grande majorité du monde est chez elle et en pleine isolation sociale en raison de la quarantaine causée par le coronavirus.

Il s’agit d’un mélange plutôt curieux de leur dernier album studio, The Slow Rush, qu’ils ont sorti il ​​y a presque un mois. On peut y entendre une version très intéressante des chansons qui ont ramené Tame Impala sous le nom de “Borderlline”, “It Might Be Time” ou “Lost In Yesterday” mais avec un autre environnement car il est filtré pour couper un peu le son surround de chaque chanson et nous faire sentir comme si le groupe le jouait dans notre maison mais dans une pièce voisine.

Sur cette étrange version appelée de son quatrième disque, Kevin Parker a écrit sur son compte Twitter ce qui suit: «J’ai fait quelque chose pour tous les isolateurs. Je l’appelle «The Slow Rush In An Imaginary Place» et des écouteurs sont nécessaires pour un effet d’immersion totale. Rendez-vous là-dedans. ” Apparemment avec la réinvention de cet album, Tame Impala cherche à nous donner le sentiment de les écouter très près de nous en attendant que les mesures de COVID-19 s’arrêtent pour les voir revivre.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, mettez les meilleurs écouteurs que vous avez et Jouez ci-dessous pendant une heure de cette nouvelle version du dernier album de Tame Impala:

Et comme vous vous en souviendrez, les dates que Tame Impala avait prévues dans notre pays ont été reportées par le coronavirus. Pour l’instant, la seule chose connue est que le festival Pa’l Norte – où ils partageraient une affiche avec The Strokes, The Whitest Boy Alive, Foster The People et plus – devrait avoir lieu les 11 et 12 septembre à Monterrey, Nuevo León, y Le concert que le groupe australien donnerait au Foro Sol du CDMX avec MGMT et Clairo sse s’est déplacé pour le 10 septembre au même endroit.