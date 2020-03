Tame Impala partage le mélange imaginaire de l’album de Slow Rush

Tame Impala a partagé un mélange spécial «lieu imaginaire» de leur dernier album studio, The Slow Rush, pour aider les fans à surmonter leur auto-isolement.

Le clip, qui dure presque une heure, présente les 12 pistes qui apparaissent sur le nouvel album du groupe. Chaque morceau a été étouffé et édité pour le faire sonner comme s’il était joué depuis une autre pièce. Vous pouvez vérifier le remix «Imaginary Place» ci-dessous, le groupe suggérant que les fans sont mieux de porter des écouteurs pour absorber la musique.

«J’ai fait quelque chose pour vous tous, isolateurs», a tweeté Kevin Parker plus tôt dans la journée (31 mars). “Je l’appelle la ruée vers un endroit imaginaire.” Il a également recommandé aux auditeurs de porter des écouteurs afin de profiter du mix dans son «effet immersif complet».

Tame Impala a sorti The Slow Rush, le suivi très attendu de leur album de 2015 Currents, en février. Le disque a reçu une série de critiques élogieuses, avec le NME le doublant d’un “flex de 57 minutes de chaque muscle musical dans le corps de Kevin Parker”.

Plus tôt ce mois-ci, Tame Impala a couvert le single de Lady Gaga en 2016, «Perfect Illusion», lors de la soirée d’ouverture de leur tournée «The Slow Rush». La chanson a été co-écrite par Kevin Parker pour le cinquième album de la pop star Joanne.

Tame Impala a reporté plusieurs de leurs dates de tournée à venir plus tard en 2020 en raison des problèmes de coronavirus. Le groupe australien devait jouer ses plus grands spectacles de retour au pays en avril, mais a reporté les spectacles à décembre de cette année. Les billets qui ont déjà été achetés seront valables pour les spectacles reprogrammés dans leurs emplacements respectifs. À Melbourne, les billets pour le spectacle du 23 avril seront valables pour la représentation du 13 décembre et les billets du 24 avril seront valables pour le concert du 14 décembre.

Les organisateurs de la tournée ont également noté que l’acte de soutien Khruangbin ne pourra pas rejoindre Tame Impala sur la route pour les dates reportées, avec un nouvel acte de soutien qui sera annoncé dans un proche avenir.

Écoutez le meilleur de Tame Impala sur Apple Music et Spotify.