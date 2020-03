Tame Impala partage un autre mélange «Imaginary Place» de The Slow Rush: Écoutez

Tame Impala a sorti une réimagination complète de leur dernier album The Slow Rush. Le clip d’une heure comprend toutes les pistes du nouvel album, mais le mélange semble confus, comme si vous l’entendiez de la salle de bain lors d’une fête (semblable à une tendance de remix qui a surgi il y a quelques années). Découvrez-le ci-dessous.

«J’ai créé quelque chose pour vous tous, isolateurs», a écrit Tame Impala dans un post Instagram, ajoutant: «Je l’appelle The Slow Rush In An Imaginary Place. Casque requis pour un effet immersif complet. Rendez-vous là-dedans. “

Le Slow Rush – suivi de Tame aux courants de 2015 – est arrivé le mois dernier. Tame Impala a récemment annoncé un partenariat avec l’association à but non lucratif REVERB pour réduire les déchets environnementaux lors de sa tournée.

Lisez “RIYL: Tame Impala’s The Slow Rush” sur le terrain.

.