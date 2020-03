Tame Impala s’engage dans des initiatives de tournée écologique

Tame Impala a annoncé un partenariat avec l’association à but non lucratif REVERB pour réduire les déchets environnementaux lors de sa tournée derrière leur dernier album The Slow Rush. La collaboration inclura des Eco-Villages à chaque arrêt, où les fans pourront en apprendre davantage sur les associations environnementales, rejoindre la campagne UNCHANGEit de REVERB en collaboration avec Defend Our Future, utiliser une station de recharge d’eau filtrée gratuite pour réduire les déchets plastiques à usage unique, faire un don pour une personnalisation Bouteille Nalgene et obtenez un médiator écologique Tame Impala.

Le groupe prendra également d’autres initiatives respectueuses de l’environnement pendant sa tournée, y compris le financement de projets qui éliminent les gaz à effet de serre, le don de nourriture et d’articles de toilette d’hôtel non utilisés aux abris locaux, le recyclage dans les coulisses et dans les bus de tournée, en utilisant des bouteilles d’eau réutilisables pour tous les membres du groupe et l’équipage , et plus. Découvrez plus de détails sur le site Web de REVERB et achetez des billets pour la visite de Tame Impala ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Découvrez «RIYL: Tame Impala’s The Slow Rush» sur le terrain.

The @tameimpala tour kicks off TONIGHT in San Diego! Visit REVERB at the Eco-Village before the show to take action for people & the planet and reduce single-use plastic waste by donating for this custom #RockNRefill @nalgene bottle. 🌟🌎 Learn more: https://t.co/KDDAeaBWC1 pic.twitter.com/tU0waALM4M — REVERB (@REVERB_org) March 9, 2020

