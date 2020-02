Tame Impala sort un nouvel album The Slow Rush: écouter

Tame Impala a publié son suivi tant attendu des Courants. The Slow Rush est maintenant disponible via Interscope / Fiction. Écoutez l’album ci-dessous. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

The Slow Rush était dirigé par «Borderline», «It Might Be Time», «Posthumous Forgiveness» et «Lost in Yesterday». Kevin Parker a enregistré l’album entre Los Angeles et son studio dans sa ville natale de Fremantle, en Australie.

The Slow Rush est le quatrième album studio de Tame Impala. Depuis la sortie de Currents, le chanteur Kevin Parker a collaboré avec Lady Gaga («Perfect Illusion»), les Avalanches («Going Home»), Travis Scott («SKELETONS»), ZHU («My Life») et Theophilus London («Only» You »et« Whiplash »), entre autres.

L’année dernière, le groupe était à la tête de Coachella. Toujours en 2019, Tame Impala a interprété «Patience» (qui n’a pas fait le record) sur Saturday Night Live.

Tame Impala jouera des spectacles nord-américains avec Clairo et MGMT le mois prochain. Puis, en avril, ils feront une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec Khruangbin avant de retourner aux États-Unis et au Canada au printemps pour des concerts avec Perfume Genius. Achetez vos billets ici.

North America 2020 with special guest @perfumegenius

Tickets on sale Friday, December 13 at 10am (local time) pic.twitter.com/bxfarxsFUg — Tame Impala (@tameimpala) December 9, 2019

.