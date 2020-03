Tar Pond Feat. Anciens membres de Celtic Frost et Coroner: le premier album est maintenant disponible

TAR POND est un anti-supergroupe suisse créé en 2015 par le légendaire GEL CELTIQUE bassiste Martin Ain (R.I.P), ancien CORONER batteur et parolier Marky Edelmann, artiste de scratchboard renommé Thomas Ott, Poids lourd du monde de l’art suisse A.C. Kupper, et Stefano Mauriello.

TAR PONDpremier album de, “Protocole de tristesse constante”, a été libéré le 20 mars et est décrit dans un communiqué de presse comme “sonic doom and moroom, la bande originale de brutalité dégoulinant de lourdeur, encadrée par des apocalyptiques, Tom attend-comme des voix. “

Le clip officiel du premier single, “S’il vous plaît”, peut être vu ci-dessous.

“Protocole de tristesse constante” a été initialement écrit et enregistré en 2016 et en 2017, mais au moment où le groupe s’apprêtait à libérer son enfant bâtard sur le monde, le destin a frappé comme un marteau et la mort tragique de Ain en octobre 2017 les a arrêtés dans leur élan. TAR POND presque divisé à ce stade, mais a finalement décidé de continuer et de sortir les chansons, ajoutant Monica Schori à la basse de la programmation.

“S’il vous plaît”, sorti le 6 mars, est une pièce épique et maussade. Le single ainsi que l’intégralité de l’album ont été enregistrés et animés dans un véritable esprit analogique à l’ancienne à New Sound Studios avec le producteur Tommy Vetterli (lui-même légende de la guitare de CORONER la célébrité). La vidéo de “S’il vous plaît” a été tourné sur un film de 8 mm par Thomas et Marky lors d’un voyage à travers le Nouveau-Mexique, où Ott était en mission pour créer un carnet de voyage pour Louis Vuitton, et complété avec l’aide de la touche d’édition magique de Gion-Reto Killias. La pochette de l’album est une pièce intitulée “Davos” par un artiste contemporain de renom Steven Shearer.

“Protocole de tristesse constante” a été mis à disposition en tant qu’édition physique exclusive en vinyle directement du groupe et sur tous les services numériques.

TAR POND est:

Thomas Ott – chant



Markus Edelmann – tambours



Monica Schori – basse



Stefano Mauriello – guitare



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).