Tarja Turunen présente un spectacle en direct sur Instagram dans le cadre de la série #Together At Home (vidéo)

Le 28 mars, l’ancien NIGHTWISH chanteur Tarja Turunen effectuer une performance solo, accompagnée uniquement d’un piano, dans le cadre de la série #TogetherAtHome, alimentée par Citoyen global et à l’appui de la Organisation Mondiale de la Santé. Vous pouvez maintenant regarder les performances ci-dessous.

Tarja a écrit dans un message d’accompagnement: “Ensemble à la maison – en direct Merci beaucoup d’être là hier soir avec moi. J’espère que vous avez apprécié cette petite performance et qu’elle vous a fait oublier une minute cette situation d’enfermement où nous sommes tous. Je passez le micro maintenant pour mon ami Elize Ryd de AMARANTHE. Bonne chance fille !! Reste à la maison!! C’est la seule façon pour nous tous de ne pas propager le virus. Je vous aime tous!”

L’été dernier, Tarja parlé à la France Pozzo Live sur ce qui a inspiré le titre de son dernier album studio, “In The Raw”et pourquoi cela a été si difficile pour elle de le créer.

“Je l’ai en quelque sorte découvert quand j’ai déjà présenté les premières chansons sous forme de démos”, a-t-elle déclaré. “En tant que démos, elles ne sonnent pas bien. Elles semblent” brutes “. Ils sonnent plutôt fragiles. Ils sonnent impolis, non produits. Alors, j’ai réalisé que j’aime vraiment la façon dont ils sonnent, la guitare, la basse, les claviers, la batterie seulement – le noyau du groupe, le noyau de puissance du groupe. le pouvoir dont j’ai besoin pour que ma grosse voix me soutienne. Donc, j’ai un peu aimé cette brutalité de ce son dans ces démos et j’ai dit: “Ouais, je voudrais garder ce genre de sentiment sur l’album parce que ça me donne cette belle énergie, cette belle sensation impolie. Cela est venu là, le genre de brutalité dans le son, mais ensuite je me suis retrouvé très brut d’une certaine manière, très seul dans le processus d’écriture de chansons. Je voulais voir si j’étais capable de faire autant que je l’ai fait sur l’album.

“Je me suis retrouvée vulnérable”, a-t-elle poursuivi. “J’étais tellement épuisé. Pour vous raconter une histoire, à la fin de l’année dernière, je me sentais épuisé. Je me sentais vraiment fatigué de la tournée et tout ça. J’ai dit:” Je ne peux pas écrire ces paroles pour l’album. ” Je n’étais pas prêt pour ça. J’avais un énorme doute en moi. Je me doutais: “Je ne peux pas le faire.” C’était le temps de Noël. Ensuite, je savais que j’avais un délai à respecter pour livrer l’album à temps, tout ça. Donc le stress, la pression étaient là. Puis je me suis retrouvé après Noël assis avec mon cahier dans mon salon, pensant “Et maintenant? Je suis là, je suis seul, je dois faire ça.” Et je viens de commencer. J’ai vraiment tout mis dedans, tout sur moi-même. Je suis allé très profondément en moi-même. C’était très douloureux. C’est vraiment très brut. Donc, je me suis retrouvé dans cette situation brute qui m’était familière. , mais encore inconnu parce que je suis allé plus loin. “

“In The Raw” a été publié en août dernier via earMUSIC.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).