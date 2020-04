Tash Sultana sort “Pretty Lady” et parle de son nouvel album et de son groupe live

Sans exagération, nous avons cru un instant que la crise de l’industrie musicale due au coronavirus allait nous laisser sans ce que nous aimons le plus. Et nous ne parlons pas seulement de l’annulation et du report évidents de festivals et de concerts, mais aussi des sorties habituelles de chansons et d’albums qui nous entourent toujours. Le moment a divisé les artistes en deux groupes: ceux qui ont reporté la sortie de leur musique, et ceux qui croient qu’aujourd’hui est le meilleur moment pour la sortir. Dans le dernier groupe, nous avons le multi-instrumentiste et producteur Tash Sultana.

Nous avons d’excellentes nouvelles pour vous de l’artiste australien. Depuis la sortie de son premier album Flow State en 2018 après avoir conquis le monde avec une vaste série de singles comme “Notion” et “Jungle”, l’artiste est restée discrète. Oui, elle a sorti trois autres singles (“Can’t Buy Happiness”, “Talk it Out” et “Daydreaming”), mais elle n’a pas été vraiment très active pour dire comment ils l’ont vu dans les années 2016-18.

La bonne chose pour tous ses fans, c’est que ce calme est fini. Tash sultana vient de révéler plusieurs attentats à la bombe dans une interview pour triple j: un nouveau groupe live, un nouvel album qui arrivera cette année, et son nouveau titre intitulé “Pretty Lady” en collaboration avec Matt Corby. Dans cette nouvelle chanson, Tash Sultana ouvre les souvenirs en réarrangeant une chanson des jours où il jouait dans les rues de Melbourne.

“Je jouais cette chanson en 2014/15 quand j’étais dans la rue”Tash a déclaré lors de la première de la chanson Triple J Breakfast. Tash dit que “Pretty Lady” ne concerne pas nécessairement autant que son humeur, et elle voulait que sa simplicité fasse partie de son attrait. “Je voulais écrire quelque chose qui était facile pour les gens de capturer la mélodie, de s’en souvenir et de la chanter”, a-t-il expliqué. “C’est une chanson facile, j’espère que beaucoup de gens apprendront cette chanson et la couvriront parce que ce serait génial.”

Nouvel album et nouveau show live

Après avoir annoncé qu’elle terminait toutes ses expositions solo (certains concerts spectaculaires qui l’ont trouvée seule sur scène maîtrisant les mélodies, les rythmes et divers instruments de manière magistrale), Tash a déclaré qu’elle était prête à entamer la prochaine phase de sa carrière. «Je viens d’ajouter une grande pièce de puzzle à l’image. J’ai trouvé des membres de mon gang que j’emmènerai avec moi sur la route quand nous serons autorisés à partir. ».

La programmation en direct de Tash comprendra désormais «batterie, basse, touches, tout le monde joue plusieurs instruments et chante… Il y a beaucoup de travail à faire avant qu’il ne soit prêt à être vu par n’importe qui. Mais quand nous jouions l’autre jour, nous avons eu des moments vraiment spéciaux. C’était génial”.

Pour lui donner tout ce que ses fans voulaient entendre, Tash Sultana a révélé que voici le suivi de Flow State. «Je suis en tournée depuis quatre et cinq ans régulièrement. J’étais à ma fin absolue à la fin de l’année dernière et j’avais besoin d’une grande pause. J’avais un album à écrire et maintenant je n’ai plus de distractions ”. Pour terminer et donner plus ou moins un guide sur ce que nous allons entendre, Tash a déclaré: “Ne vous attendez pas à une autre” jungle “… Je suis totalement et complètement au-dessus de cela maintenant.”