Taylor Hawkins et The Coattail Riders se sont joints à Dave Grohl et Perry Farrell pour ‘Jimmy Kimmel Live!’ Performance

TAYLOR HAWKINS ET LES RIDERS COATTAIL étaient les invités musicaux de l’épisode d’hier soir (mardi 7 janvier) de “Jimmy Kimmel Live!” Ils ont interprété deux chansons – “Enfant du milieu” avec Dave Grohl sur des tambours, et “Je l’ai vraiment fait exploser” avec Grohl et invité spécial Perry Farrell de LA DÉPENDANCE DE JANE.

“Enfant du milieu” et “Je l’ai vraiment fait exploser” sont tirés de TAYLOR HAWKINS ET LES RIDERS DE COATTAIL‘dernier album, “Prendre l’argent”, qui a été publié en novembre via Shanabelle/RCA Records. Produit par John Lousteau et Taylor lui-même, et mélangé par Sylvia Massy, le disque suit Taylorest le mini-LP de six chansons de 2016 “KOTA” de trois ans presque jour pour jour, et présente une portée bien plus large que “KOTA”‘s prend le ventre bizarro de banlieue. Le nouvel album trouve Taylor, Chris Chaney (basse) et Brent Woods (guitare) et Lousteau accompagné d’un casting de soutien all-star, y compris Grohl et Pat Smear, Roger Taylor, Joe Walsh, Duff McKagan, Nancy Wilson, Chrissie Hynde, Perry Farrell, LeAnn Rimes et plus encore, créant collectivement un étalement épique stupéfiant qui dévie du rock classique au prog, au glam et à tous les points entre les deux.

Depuis que la force de la nature née au Texas, née à Laguna, a fait ses débuts Foo Fighting lors de la tournée en soutien à l’opus de deuxième année de 1997 “La couleur et la forme”, il a été un élément essentiel du son et de la personnalité du dernier grand groupe américain de rock d’arène / stade. Il a joué sur Grammy-gagnant FF albums, y compris “Il n’y a rien à perdre”, “Un par un” et “Gaspillage de lumière”et a contribué au chant “Béton et or”‘s “Sunday Rain”, aussi bien que “Journée froide au soleil” à partir de 2005 “En votre honneur”. TaylorLa sortie parascolaire précédente comprend deux albums de TAYLOR HAWKINS ET LES RIDERS DE COATTAIL, un avec LES OISEAUX DE SATAN, le susmentionné “KOTA” mini-LP qui a présenté Hawkins sur les voix principales et presque tous les instruments.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).