Taylor Swift a fait un don de 3 000 $ à une fan qui était sur le point de perdre sa maison

Ces temps marqués par le coronavirus ne sont pas faciles pour les gens. L’économie est arrêtée et les industries traversent une période très difficile. Tout cela a provoqué, entre autres, une vague de chômage qui a mis de nombreuses personnes dans une situation terrible. L’une d’elles s’appelle Holly Turner, une photographe musicale et graphiste qui était sur le point de perdre son appartement. Mais ce fut un coup de générosité de la part de plusieurs gagnants des Grammy Awards, Taylor Swift, qui a découvert son histoire et lui a donné 3000 $ pour l’aider à traverser ces moments difficiles.

Ce geste a déjà commencé à circuler sur différents supports et a été partagé par des dizaines de fans de l’artiste. Et la vérité est que ce n’est pas pour moins. Le geste de Taylor Swift est vraiment à admirer. Holly Turner a déclaré à E! La nouvelle que la chanteuse l’a réveillée après avoir vu un article d’elle sur Tumblr dans lequel elle regrettait l’impact du coronavirus sur l’industrie de la musique, ainsi que sur l’économie en général. Ce qui l’a laissée sans emploi et dans une situation vulnérable.

Holly dit qu’elle a déménagé à New York pour travailler comme photographe de musique indépendante lorsque la pandémie de coronavirus a forcé des dizaines d’événements publics à être complètement reportés ou annulés. Le problème pour elle, c’est que sans emploi, elle ne pouvait pas payer le loyer de sa maison. “Je n’allais pas pouvoir rester dans mon appartement après mai, si ce n’était pas pour ça,” expliqua-t-il. «J’ai travaillé toute ma vie pour pouvoir vivre à New York et je pensais que c’était fini, et elle l’a gardé pour moi. Je suis donc très, très, très reconnaissant. »

J’ai fait un post sur tumblr sur la façon dont j’avais peur de ne pas pouvoir vivre à New York à cause de ce que Corona a fait à l’industrie de la musique. @ taylorswift13 m’a littéralement sauvé la capacité de rester ici. je ne peux même pas en croire mes yeux en ce moment pic.twitter.com/3hAxkSVvGo

– holly turner (@ittybittyholly) 25 mars 2020

L’émotion et la gratitude l’ont forcée à partager ce qui lui est arrivé sur les réseaux sociaux. Holly a saisi son compte Twitter et a écrit: «J’ai publié un article sur Tumblr sur la façon dont j’avais peur de ne plus pouvoir vivre à New York en raison de ce que le coronavirus a fait à l’industrie de la musique. Taylor Swift m’a littéralement sauvé la capacité de rester ici. Je ne peux même pas croire ce que je vois maintenant ».

Maintenant, grâce à Taylor Swift, Holly pourra continuer à vivre son rêve de vivre à New York et espère que lorsque tout cela se produira, elle pourra photographier l’auteur-compositeur-interprète de Pennsylvanie. “Mon plus grand rêve au monde serait de pouvoir photographier Taylor Swift”, a-t-il conclu.

REGARDEZ LES GARS J’AI FAIT UNE ENTREVUE EXCLUSIVE AVEC E! NEWShttps: //t.co/beEyK1vlZc

– holly turner (@ittybittyholly) 25 mars 2020