Taylor Swift annule toute la tournée 2020 – Désolé, aucun remboursement Ticketmaster

Taylor Swift annule le reste de sa tournée 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Si vous ne pouvez pas faire les dates de 2021 reprogrammées, vous êtes probablement foutu.

La chanteuse a partagé la nouvelle via Twitter, en disant: “Je suis tellement triste de ne pas pouvoir vous voir en concert cette année, mais je sais que c’est la bonne décision.”

Taylor Swift annulant sa tournée 2020 ne devrait pas surprendre ceux qui y prêtent attention. Justin Bieber a annulé l’intégralité de sa tournée «Changes» de 45 dates en mars. Les dates de tournée pour les deux ont été annulées pour tenir compte des arrêtés.

L’industrie de la musique dans son ensemble a du mal à gérer ces annulations et ces reports. Ticketmaster a discrètement modifié sa politique de remboursement pour exclure les événements qui sont reportés ou reprogrammés. C’est techniquement ce qui se passe avec la tournée de Justin Bieber et Taylor Swift 2020 – ils sont reportés jusqu’en 2021.

StubHub a un recours collectif en cours contre lui pour avoir fourni des bons au lieu de remboursements en espèces. StubHub dit qu’il est impossible d’offrir un remboursement immédiat en espèces à tous les acheteurs. Vous pouvez parier que Ticketmaster est confronté au même problème. Là où StubHub déplace environ 5 milliards de dollars de ventes de billets chaque année, Ticketmaster dépasse les 30 milliards de dollars de ventes annuelles.

La tournée Taylor Swift 2020 devient la tournée 2021 car les spectacles de musique en direct sont interdits pendant l’été dans de nombreux pays.

“La lutte contre COVID-19 est un défi sans précédent pour notre communauté mondiale, et la sécurité et le bien-être des fans devraient toujours être la priorité absolue”, indique le communiqué de Swift. «Les organisations de santé et les gouvernements du monde entier ont fortement découragé les grands rassemblements publics pendant une période indéterminée. Avec de nombreux événements à travers le monde déjà annulés, et sur instruction des responsables de la santé pour assurer la sécurité des fans et empêcher la propagation de COVID-19, malheureusement, la décision a été prise d’annuler toutes les apparitions et performances en direct de Taylor Swift cette année. »

Les dates de tournée concernées incluent plusieurs spectacles en juillet aux États-Unis et au Brésil.

