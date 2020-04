Taylor Swift conserve un magasin de disques indépendant en difficulté à Nashville Afloat

Taylor Swift aide à maintenir en vie un magasin de disques indépendant au cœur de Nashville pendant la pandémie de coronavirus.

Le maire de Nashville a émis une ordonnance de séjour à domicile, ce qui a changé le fonctionnement des points de vente. De nombreux employés ont été renvoyés chez eux car ils étaient considérés comme non essentiels. Les propriétaires de Grimey pensaient qu’ils pourraient devoir fermer définitivement.

Le magasin de disques indépendant a obtenu un gilet de sauvetage inattendu de Taylor Swift. Swift fournit au magasin de disques de l’argent pour payer les employés et trois mois de soins de santé.

Une source proche de la situation a confirmé la nouvelle à Rolling Stone. “Nous avons été très surpris, et je dois dire étonné, que Taylor Swift nous ait contactés par le biais de son publiciste pour offrir un soulagement pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré le copropriétaire de Grimey dans un communiqué.

Swift n’est pas étranger au don à des causes au Tennessee et à Nashville en particulier. Lorsqu’une tornade a ravagé le centre-ville de Nashville en mars, Swift a fait don d’un million de dollars pour le soulagement des tornades.

“Nashville est ma maison, et le fait que tant de personnes aient perdu leur maison et bien plus au Middle Tennessee me soit dévastateur”, a déclaré le chanteur à propos de cette tragédie.

Alors que des milliers de festivals et d’événements musicaux ont été annulés ou reportés – Record Store Day se retrouve également sur cette liste. Cette journée très appréciée amène les Américains dans leurs magasins de disques locaux pour célébrer les sorties physiques de leur musique préférée.

Les deux derniers Record Store Days ont enregistré des ventes et une fréquentation record aux États-Unis. La date de cette année est reportée au mois de juin en raison de la pandémie de coronavirus. La nouvelle date du Record Store Day est provisoirement fixée au 20 juin, mais il faudra peut-être la repousser.

Le gouvernement américain a adopté un plan de relance record de 2,2 billions de dollars pour aider les Américains à traverser la tempête. Les professionnels de la musique concernés peuvent apprendre comment demander de l’aide ici.