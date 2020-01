Taylor Swift devient politique dans la bande-annonce de «Miss Americana»

La nouvelle bande-annonce du très attendu documentaire Netflix de Taylor Swift, Miss Americana, a été publiée aujourd’hui, donnant aux fans un aperçu d’une année transformatrice dans la vie de la pop star.

Réalisée par Lana Wilson, la cinéaste primée aux Emmy Awards derrière le film acclamé, 20 pieds de la célébrité, Miss Americana se concentre sur l’éveil politique de Swift.

Dans la nouvelle bande-annonce, Swift décrit sa transformation d’artiste naïve qui n’a pas remis en question les dirigeants de la musique quand ils lui diraient: «Les filles sympas ne forcent pas leurs opinions sur les gens», à la pop star au franc-parler qu’elle est aujourd’hui.

Comme Swift le raconte, elle a suivi un peu trop cette maxime, surtout en tant que jeune de 16 ans qui venait de débuter dans l’industrie. «Je suis devenu la personne que tout le monde voulait que je sois», se souvient Swift.

Mais même si Swift a joué le rôle d’un T, elle a toujours été critiquée pour sa musique, sa vie personnelle et son manque d’opinion perçu sur les questions de conscience sociale.

Pendant la majeure partie de 2017, Swift est restée hors de la vue du public, croyant qu’elle «devait déconstruire tout un système de croyances» et être «du bon côté de l’histoire». Un an plus tard, elle a émergé une nouvelle personne, c’était “du bonheur sans la contribution de quelqu’un d’autre”, dit la chanteuse.

«Je me sens vraiment bien de ne plus me sentir muselée», révèle-t-elle dans la bande-annonce.

Basé sur la bande-annonce, le film passe dans les coulisses pendant sa réalisation de son album n ° 1 Lover, ainsi que sa vie en tournée, faisant ses clips et le processus d’écriture de chansons.

Présenté comme «un regard brut et émotionnellement révélateur sur l’un des artistes les plus emblématiques de notre époque au cours d’une période de transformation dans sa vie», Miss Americana marque une nouvelle ère de Taylor Swift.

Le documentaire fait son débuts au festival du film de Sundance le 23 janvier avant de frapper Netflix et certains théâtres environ une semaine plus tard le 31 janvier.

