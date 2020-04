Taylor Swift dit que son ancien label sort ce soir un album live non approuvé de Hers

Taylor Swift a partagé une déclaration sur ses histoires Instagram plus tôt aujourd’hui (24 avril) qui critiquait son ancienne maison de disques, Big Machine, ainsi que le propriétaire Scooter Braun, qui a acquis la marque (ainsi que les droits de ses six premiers albums) l’année dernière. Dans le post, Swift affirme qu’un album live de performances de 2008 est sorti sur les vitrines numériques et les services de streaming sans sa bénédiction. Comme le note Billboard, l’album s’appelle Live From Clear Channel 2008. Il a été enregistré lors d’une émission de radio et il a déjà été publié dans certains fuseaux horaires.

Selon Swift, elle n’était pas au courant de la nouvelle version tant que les fans ne l’ont pas portée à son attention. «Il me semble que Scooter Braun et ses bailleurs de fonds, 23 Capital, Alex Soros et la famille Soros, et le groupe Carlyle ont vu les derniers bilans et se sont rendu compte que payer 330 millions de dollars pour ma musique n’était pas exactement un choix judicieux et ils ont besoin d’argent. À mon avis … juste un autre cas de cupidité éhontée au temps des coronavirus. Si insipide, mais très transparent. ” Trouvez une capture d’écran du message de Swift ci-dessous.

Taylor Swift a critiqué Scooter Braun depuis que sa société Ithaca Holdings a acheté Big Machine l’été dernier, accusant le directeur musical de «l’intimidation incessante et manipulatrice». Elle a annoncé son intention de réenregistrer son catalogue en août et, en décembre, a abordé la querelle avec Braun directement lors d’un discours lors de l’événement Billboard’s Women in Music 2019.

Pitchfork a contacté des représentants de Taylor Swift, Scooter Braun et Big Machine Label Group.

Lire la ventilation de Pitchfork “La controverse de propriété musicale de Taylor Swift avec Scooter Braun: ce que cela signifie et pourquoi cela compte.”

.