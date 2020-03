Taylor Swift envoie tranquillement des chèques de relance de 3 000 $ aux «Swifties»

Taylor Swift a discrètement envoyé des chèques de relance aux fans qui expriment leur incertitude quant à leur situation.

Holly Turner a écrit sur Tumblr comment elle a peur de ne pas pouvoir rester à New York. Elle a spécifiquement cité la fermeture de l’industrie musicale menaçant ses moyens de subsistance. Swift a contacté Turner en privé et lui a envoyé un «chèque de relance» de 3 000 $ via PayPal.

“Holly, tu as toujours été là pour moi”, indique le message. «Je veux être là pour toi en ce moment. J’espère que ça aide. Amour, Taylor. ” Bien sûr, Holly n’est pas la seule personne à recevoir la générosité de Swift.

Les fans ont rapidement commencé à partager leurs histoires de recevoir un chèque de relance Taylor Swift de 3000 $.

“Leah, je suis vraiment désolée que cette situation vous ait causé tellement de stress, et j’espère qu’un cadeau de 3 000 $ vous aidera”, lit une autre note envoyée à un fan. Leah Turner est une photographe musicale et graphiste indépendante. Elle a partagé ses problèmes financiers avec ses abonnés sur Tumblr – n’ayant aucun événement à photographier pendant la fermeture.

Ce n’est pas la première fois que Taylor Swift s’occupe de son troupeau de Swifties dans les moments difficiles.

Dans le passé, Swift a contribué aux paiements des frais de scolarité des collèges après avoir lu le problème sur Tumblr. Elle s’est également présentée à la douche nuptiale d’un fan et a aidé une femme sans-abri à acheter une maison.

La générosité de Swift est allée au-delà de ce que même le gouvernement américain prévoit pour ses citoyens.

Le Congrès cherche à adopter un plan de relance de 2,2 billions de dollars pour aider l’économie à se remettre du coronavirus. Cela comprend 1 200 chèques aux Américains et plus de 500 milliards de dollars de prêts pour aider les entreprises touchées.

Le projet de loi étend également l’assurance-chômage et donne aux travailleurs sans emploi un supplément de 600 $ par semaine de financement pour une période pouvant aller jusqu’à quatre mois. Cette prestation s’ajoute à leurs allocations de chômage actuelles.