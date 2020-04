Taylor Swift et Kacey Musgraves changent de chanson après le Global Citizen Special

Taylor Swift et Kacey Musgraves sont parmi les artistes à voir une augmentation notable des ventes des chansons sur lesquelles ils ont joué Multi-réseau de Global Citizen One World: Together at Home TV spécial le week-end. L’émission avait une audience télévisée combinée aux États-Unis de 14,6 millions.

Billboard rapporte que les données de ventes initiales de Nielsen Music / MRC Data montrent une augmentation de 735% des téléchargements des morceaux joués par les artistes lors de l’extravagance à domicile de samedi (18). Un total d’une journée de 12 000 téléchargements pour ces chansons aux États-Unis ce jour-là, contre seulement un peu plus de 1 000 chacun pour les mêmes pistes la veille.

Lors de la compilation des données, Nielsen Music / MRC Data a analysé les performances des versions originales ou populaires du matériel présenté dans l’émission. Parmi ceux-ci, l’incontournable incontournable de Ben E. King en 1961, Stand By Me, interprété dans One World: Together at Home par John Legend et Sam Smith.

La version studio de Swift de “Soon You’ll Get Better”, qui présente les Dixie Chicks et fait partie de l’album Lover de l’année dernière, a également augmenté après qu’elle l’ait sélectionné pour le spécial. Musgraves a vu une augmentation des téléchargements de «Rainbow», la chanson qu’elle a interprétée, qui était le dernier morceau de son album Golden Hour 2018.