Taylor Swift fait un don au magasin de disques de Nashville touché par le coronavirus

L’une des nombreuses entreprises durement touchées par la pandémie de coronavirus a été les magasins de disques locaux, qui ont été contraints de fermer ou d’expédier localement. Amateur de musique et originaire de Nashville, Taylor Swift s’est généreusement mobilisé pour soutenir le magasin de disques bien-aimé de Nashville, Grimey’s New & Preloved Music.

Étant donné que de nombreux employés du magasin doivent rester à la maison, Swift a généreusement fourni au magasin de l’argent pour chaque employé et trois mois de soins de santé, rapporte Rolling Stone.

“Nous avons été très surpris, et je devrais dire étonné, que Taylor Swift nous ait contactés par le biais de son publiciste pour offrir un soulagement pendant la pandémie de COVID-19”, a déclaré le copropriétaire de Grimey, Doyle Davis, à Rolling Stone. “Je ne savais même pas que nous étions sur son radar, mais elle est vraiment intervenue pour aider après les récentes tornades qui ont frappé Nashville et le centre du Tennessee, et maintenant elle essaie d’aider une petite entreprise bien-aimée dans sa ville.”

«Taylor a généreusement offert un soulagement direct à mon personnel et pour couvrir trois mois de nos frais de santé pour notre régime d’assurance collective», poursuit-il. “C’est une affaire énorme pour nous, et maintenant j’ai une certaine tranquillité d’esprit [Small Business Association] prêts pour payer le loyer, les vendeurs et autres dépenses. Cette aide de Mme Swift nous donne une chance réelle de revenir de l’autre côté de la situation. »

Le soutien de l’auteur-compositeur-interprète à Grimey fait partie d’une initiative mondiale plus vaste, «Love Record Stores», pour soutenir les magasins de disques locaux pendant cette période de besoin. La campagne a été lancée au Royaume-Uni et a recueilli le soutien de grands artistes comme Paul Weller et Peter Gabriel.

Grimey’s n’est pas le seul bénéficiaire de la bonne volonté de Swift pendant la pandémie de coronavirus. L’icône pop a également fait des dons personnels à des fans qui ont eu des difficultés financières pendant la quarantaine. Elle a également fait des dons à Feeding America et à l’Organisation mondiale de la santé et a encouragé ses fans à soutenir également ces organisations à but non lucratif.

